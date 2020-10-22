港股午後倒升　曾收復24800點｜持續更新

撰文：張偉倫
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美國股市低收，道指跌近百點收市，今早亞太區股市亦普遍向下，港股亦隨外圍弱勢低開。
【15:38】內杜股市低收 創業板跌1%
內地股市低收，上證收市報3312點，跌12點或0.4%，深成收市報13396點，跌71點或0.5%，滬深300收市報4777點，跌14點或0.3%，創業板收市報2673點，跌26點或1%。
【14:35】日股跌165點收市
亞太區股市表現疲弱，日股跌165點，報23474點，澳洲ASX 200指數收市報6173點，跌18點，台灣加權指數收市報12917點，升39點，南韓KOSPI指數收市報2355點，跌15點。
港股午後倒升，曾收復24800點。恒指最新報24799點，升45點，國指升10103點，升25點，恒生科指跌20點，最新報7597點。
【12:52】恒指半日跌55點
恒指中午收市報24699點，跌55點，國指中午收市報10047點，跌30點，恒生科指中午收市報7547點，跌70點，成交額為550億元。
【09:30】恒指早段跌逾百點
恒指低開58點，報24696點，國指低開43點，報10034點，恒生科指最新報7624點，升6點。其後跌幅擴大，恒指最新報24589點，跌165點，國指跌9999點，跌78點，恒生科指跌101點，跌7516點。
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