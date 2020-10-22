世界經濟論壇：10種工作料2025年將被機器取代

世界經濟論壇（World Economic Forum）指出，隨著機器人和人工智能的發展，全球創造就業的速度正在放緩；與此同時，要謹防新冠肺炎疫情對工人的「雙重破壞」。

世界經濟論壇昨（21日 )發報吿稱，機器和自動化的興起將在2025年前消除8,500萬個就業機會，但與此同時預計將創造9,700萬個新就業機會，這意味著總共將淨增加1,200萬個就業機會。

該組織執行董事薩迪婭·扎希迪（Saadia Zahidi）表示：「創造就業的速度正在放緩，考慮到目前的封鎖和隨後的經濟衰退，這並不奇怪。」

5G技術的應用促進了人工智能的發展速度。（視覺中國）

世界經濟論壇預計，到2025年，工作將在人和機器之間平均分配，計算機將負擔起數據處理、行政任務以及白領和藍領工人日常手工工作等方面的大部分繁重工作。這將需要僱主提供大量的「再培訓」和「技能提升」，以確保工作人員為今後的工作做好充分的準備。據該組織估計，未來五年全球一半的員工將需要某種程度的再培訓。

預計未來5年將被機器取代的工作：數據錄入人員；行政和執行秘書；會計、簿記和工資核算員；會計師和審計師；裝配和工廠工人；商業服務和行政管理人員；客戶信息和客戶服務工作者；總務和運營管理人員；機械師和機械修理工；材料記錄和庫存辦事員。

預計需求日漸增長的新職位：數據分析師和科學家；人工智能和機器學習專家；大數據專家；數字營銷和戰略專家；過程自動化專家；業務發展專業人員；數字轉換專家；信息安全分析師；軟件和應用程序開發人員；物聯網專家。