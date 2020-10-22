Tesla季績勝預期　連續第五季獲利　擬將中國作為電動車出口中心

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）公佈2020 年第三季財報，表現優於外界預期，整體營收更創下歷史新高紀錄，同時為連續五個季度獲利，外界認為特斯拉有機會進一步挑戰首次全年度都獲利的目標。

Tesla於周三（21日）公佈第三季財報，營收達到創紀錄的87.7億（美元，下同），當中汽車部門的營收達 76 億美元，佔總營收的 91%。第三季利潤也達3.31億元，連續第5季錄得盈利；每股經調整盈利為0.76元，優於分析員預期的0.57元；收入為87.7億元，優於分析員預期的83.6億元。

Tesla早前公布第三季產量為13.93萬輛，目前公司已確認維持今年銷量目標50萬輛不變，實現目標的關鍵點則在於上海超級工廠的 Model Y 產能是否能順利增長，以及物流、交付效率等方面是否可以再進一步的優化。

在業績公布後，Tesla盤後股價升3.23%。

上海 Tesla 公司外，出現了一個巨型的「空投箱」作宣傳（《和平精英》官網圖片）

據日媒報道，Tesla亦計劃將中國作為電動車出口中心，在中國政府支持下，其100%中國製造亦變得愈來愈有可能。

報道指出，來自北京國際汽車展覽會的消息指出，特斯拉Model 3除採用中國電池外，摩打、電池也是來自中國製造。而據一份中國研究報告稱，浙江三花智能為電動車製造熱管理部件，已將特斯拉等列入其客戶名單；廈門宏發電聲為電動車製造電子零件，亦已與特斯拉等展開業務。

知情人士說，特斯拉選用寧德時代作為電池供應商，除其價格較低外，亦看中寧德時代「無鈷電池」的先進技術。

報道提及，隨著中國汽車零部件產業蓬勃發展，中國國家主席習近平正推動中國供應鏈發展，取代過去與全球大型車廠競爭的目標。中國汽車產業相關集團將會議名稱改為「供應鏈會議」，也是配合內地的策略轉變。