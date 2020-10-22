調查︰67%港人有儲蓄習慣　月均儲7000　揸50萬能有「安全感」

香港存款保障委員會（存保會）連續第三年進行香港人儲蓄「安全感」指標調查，調查由香港民意研究所於2020年8月至9月份進行。在疫情的衝擊下，香港人的儲錢能力受到各種挑戰。調查發現，1,000名受訪成年香港人當中，約六成七人表示有儲蓄習慣，比率與去年相若，但有儲蓄習慣的受訪者每人每月平均儲蓄金額約7,000港元，較去年下調約7%，回落至2018年水平，中位數則維持在5,000港元。

擁50萬港元儲蓄 能獲足夠「安全感」

存保會指，經濟波動可能促使港人調整每月儲蓄的金額，但亦喚醒港人儲蓄的重要性。在本年的調查中，多達四成六受訪者表示儲蓄是為了「應付不時之需」，比率較去年上升8%。調查同時發現，港人的儲蓄目標更趨明確，接近四成受訪者表示自己有訂下本年的儲蓄目標，比例較去年增加6%，當中更有七成認為自己能達成訂下的目標儲蓄。

香港人就自己目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分由去年的56.1分稍為下降至54.8分，但仍有逾七成半受訪者給予50分或以上的分數。同時，香港人平均認為擁有50萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，較去年的78萬明顯減少。數據或反映在疫情及經濟的打擊下，香港人儲錢能力下降的同時，較低的儲蓄金額已經足以令他們安心滿足。

儲蓄安全感評分最高的是50至59歲的香港人。﹙資料圖片﹚

18至29歲受訪者 逾八成有儲蓄習慣

為了解本港家長替子女儲蓄的概況，調查進一步訪問育有至少一名十歲或以下子女的家長，當中有儲蓄習慣的家長比例高達七成六，他們每月平均儲蓄近8,600港元，較普遍市民高出約22%。有近半受訪家長表示有為子女額外進行儲蓄，目標是為每名子女儲蓄近百萬港元，主要用作教育開支。

18至29歲有儲蓄習慣的受訪者比率為83%，為各個年齡組別中最高，當中一半表示自己有儲蓄目標，較整體港人高11%。40至49歲的香港人每月平均儲蓄金額為各個年齡組別中最多，達到8,250港元。

各個年齡組別中，儲蓄安全感評分最高的是50至59歲的香港人，達到56.4分，最低則是60至69歲的香港人，只有52.9分。

按儲蓄方式而言，銀行活期或定期存款仍然是所有年齡組別的受訪者均最常採用的儲蓄方式，比率高達七成二；但調查亦發現，18至29歲市民當中有近四分一選擇將現金放在家中進行儲蓄，而30至49歲的港人則會以購買儲蓄保險 (38%) 及投資股票、債券、基金 (37%) 的方式輔助其儲蓄計劃。至於家長為子女進行額外儲蓄時，則傾向採用儲蓄保險 (66%) 及銀行存款 (41%) 的方式。