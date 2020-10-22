智經研究中心倡港府審視旅遊業發展藍圖

民間智庫智經研究中心發表報告指，現時全球各地致力「災後重建」，期望待疫情稍緩，重新吸引旅客，港府和業界必須重新審視旅遊業的發展藍圖，確保本港旅遊收益不會在激烈競爭中流失。

智經建議政府應趁此時擔當主導角色，將重振旅遊業列為優先政策議程，協助業界度過難關的同時，以長遠目光全面規劃旅遊業發展及其定位，並採取前瞻和創新策略進行旅遊業的管理、推廣及研究，並要聯同業界及早籌謀轉型，提升抗逆和應變能力，為香港旅遊業重塑健康和可持續的生態圈。

同時，政府應在經濟、社會、文化、環境等多個與旅遊之間相互動之領域加強投資，提升訪港旅遊的吸引力、競爭力及抗逆力。政府必須牽頭促成跨界別合作，包括連結作為引領者的學術界進行具前瞻性的研究，確保課程緊貼市場需要；結合作為協作者的業界及相關私營機構，以更創新的思維開發和營銷旅遊產品，提升市場競爭力；以及鼓勵社區人士、區議員等社區持份者以參與者身份，鼓勵公眾參與和激發創意策略，營造社區再生。

智經主席劉鳴煒表示香港旅遊業有著客源市場單一化、旅遊景點同質化等問題，在疫情平復後，相信全球旅遊目的地的競爭將比以往激烈，本港必須把握這次疫情帶來的休歇期，革新現時的思維模式，推動改變；要掌握旅遊業發展的全貌，不能單憑經濟指標衡量，必需全面考量社會文化、生態環境等社會效益及影響。