本港上月CPI按年跌2.2%　政府﹕與房委員豁免租金有關

本港9月通縮情況較上月更嚴重？政府公布9月本港整體消費物價與一年前相比下跌2.2%，與8月時的按年跌0.4%的跌幅擴大，惟與今年9月房委會豁免公營房屋租金所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，9月綜合消費物價指數按年升0.5%，較8月時的0.1%升幅為高，與外出用膳費用上升及公營房屋租金上調有關。

與外出用膳費用上升及公營房屋租金上調有關。

政府指出，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月底的3個月，平均每月變動率為-0.8%，而截至2020年8月止的3個月則為-0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施影響，相應變動率為零及-0.2%。

從細分指數分析，甲﹑乙﹑丙三類消費物價指數分別為-5.9%﹑-0.7%及零。

政府又指出，上月電子﹑燃氣及水價格跌19.8%﹑衣履跌7%﹑住屋跌5.3%﹑耐用品跌3%﹑交通價格跌2.1%。

在同月食品價格上升3.1%﹑雜項物品升1.9%﹑煙酒升1.8%﹑外出用膳升0.6%，雜項服務升0.6%。

外出用膳價格上揚

政府發言人表示，9月整體消費物價的按年跌幅擴大，主要是反映香港房屋委員會在該月份為公屋租戶提供租金寛免。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本消費物價通脹率在9月回升至0.5%。外出用膳價格在本地疫情於月內趨穩下回復按年上升。與此同時，其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力仍然輕微。

展望將來，在2019冠狀病毒病的威脅下，環球和本地經濟狀況仍然疲弱，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。政府會繼續密切留意情況。