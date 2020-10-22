iBond 2020明起認購　中銀：對求穩健收益及分散投資客戶具吸引力

最低息率保證達兩厘的iBond 2020，明日（23日）起供市民認購。中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，已陸續收到客戶查詢認購詳情，包括認購渠道及手機認購操作方法等，在目前低息環境下，對於追求穩健收益以及想作分散投資的客戶，iBond具有一定的吸引力。為了方便客戶認購iBond，除了網上銀行、投資熱線及全線超過190家分行外，該行今年亦新增手機銀行認購渠道，預計透過電子渠道認購iBond的佔比亦會較以往明顯上升。

中銀同時推出iBond認購優惠，包括豁免認購手續費、保管費、代收利息費、存入費、提早贖回手續費、轉倉費及不設到期贖回費。該行並將向所有申請認購的客戶發送認購分配結果的手機短訊及郵寄通知書。

恒生銀行（0011）表示，由10月23日上午9時至11月5日下午2時，恒生客戶可透過網上、電話認購，客戶亦可親臨恒生全線地面分行（港鐵站辦事處除外），銀行職員會協助客戶填寫認購表格。恒生為認購通脹掛鈎債券的客戶提供8項費用豁免優惠，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費（適用於非經中央結算系統沽出）、買入證券存入費（適用於經中央結算系統買入）、將債券由其他銀行轉入恒生之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費、將債券由恒生債券戶口轉出其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。