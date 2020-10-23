內地股市低收　上證失守3300點｜持續更新

外圍股市走勢反覆，其中美股先跌後升，道指升152點，收市報28363點。可是亞太區股市早段疲弱，今早港股亦輕微低開。

【15:24】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3278點，跌34點或1%，深成收市報13128點，跌267點或2%，滬深300收市報4718點，跌59點或1.3%，創業板收市報2600點，跌72點或2.7%。

【14:34】亞股普遍低收

亞太區股市，日股收市報23516點，升42點，澳洲ASX 200收市報6167點，跌6點，台灣加權指數收市報12898點，跌18點，南韓KOSPI指數收市報2360點，升5點。

【12:15】滙豐半日揚3.8%

滙豐（0005）再發獅吼，今早股價曾高見32.8元，成為港股得以轉跌為升動力，恒指升152點，中午收市報24938點，國指最新報10149點，升64點，恒生科指則跌86點，報7534點。

滙豐半日升3.8%，中午收市報32.45元，恒生（0011）升3.6%，中午收市報119.5元，渣打（2888）則逆市下跌，中午收市報38.95元。

科技股方面，騰訊（0700）中午收市報563.5元，無升跌，美團（3690）跌1.6%，報264.8元，小米（1810）跌1.6%，報22元。赤子城（9911）勁升32.4%，報1.96元。

油股造好，中海油（0883）勁升6.2%，報7.59元，中石化（0386）升5.7%，報3.17元，中石油（0857）升5.6%，報2.28元。

聯通（0762）升3.4%，報5.49元，中電信（0728）升2.8%，報2.54元。

此外內銀股今早亦上揚。

【11:53】恒指轉跌為升

滙豐（0005）今早股價表現相當理想，最新報32.55元，升4.2%；旗下恒生（0011）升3.6%，最新報119.5元。

恒指轉跌為升，最新報24954點，升168點。

【11:23】縱橫遊股價突大插逾8成

縱橫遊（8069）今早股價大跌，曾低見0.365元，最新報0.46元，跌82%，成交額為2,137.3萬元。

【10:20】航空股全面起飛

航空股今早普遍上揚，國泰（0293）升2.1%，最新報5.77元，南航（1055）升1.6%，最新報4.44元，國航（0753）升2.5%，最新報5.4元，東航（0670）升2.1%，最新報3.35元。

【10:04】汽車經銷商股上揚 中升創新高

汽車經銷商股再獲投資者垂青，中升（0881）今早創新高，最新報57元，升6.9%，永達（3669）最新報11.6元，升1.6%，廣匯寶信（1293）升4.5%，最新報1.15元。

【09:27】恒指輕微低開13點

恒指低開13點，報24773點，國指低開8點，報10076點，恒生科指高低開19點，報7600點。

內地股市走勢各異，上證低開4點，報3308點，深成高開9點，報13405點，滬深300最新報4775點，低開2點，創業板高開7點，報2680點。