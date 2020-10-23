外匯局王春英：人民幣升值幅度相對溫和　受經濟基本面支撐

近期，人民幣匯率升值幅度很大。對於人民幣匯率近期為何大幅升值，以及後續走勢如何，中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英給出回應。

王春英表示，人民幣升值主要是受到經濟基本面的支撐。中國率先控制了疫情，經濟社會恢復發展，國際貨幣基金組織預測今年中國將是唯一實現經濟正增長的主要經濟體。出口形勢良好，境外長期資金有序增持人民幣資產，人民幣匯率在市場供求推動下有所升值。這是有管理的浮動匯率制度下，市場供求對匯率形成發揮決定作用的應有之意。在內外部因素共同作用下，未來人民幣匯率有望在合理均衡水平上繼續保持雙向波動和基本穩定。

她指出，總體來看，人民幣升值的幅度還是相對溫和的。今年以來，人民幣對美元升值4.5％，美元指數下跌4.3%，歐元對美元升值5.9%，日元對美元升值4.1％。比較來看，人民幣與主要貨幣表現是基本一致的。對於人民幣未來會否加速升值，王春英表示，在內外部因素共同作用下，未來人民幣匯率有望在合理均衡水平上繼續保持雙向波動和基本穩定。

外匯局王春英：人民幣升值幅度相對溫和，主要受經濟基本面支撐。（路透社）

「聰明的市場總是能看到硬幣的正反兩面，既充分認可國內經濟基本面對人民幣匯率的支撐，同時也高度關注各種外部不穩定、不確定性因素可能使人民幣保持有漲有跌、雙向波動。」王春英表示，目前，市場機構討論比較多的因素包括三點：第一，從長期看盡管美元走弱，但當前全球經濟復甦前景並不明朗，短期美元走勢具有不確定性。

第二，未來全球疫情改善之後，既有利於提升中國的外需，也有利於擴大進口。同時，各國放鬆出入境限制也會促進中國居民跨境旅行和留學需求的恢復。所以，中國的經常賬戶不容易大幅度順差。

第三，考慮正反兩方面，當前國際保護主義、單邊主義、地緣政治衝突頻繁，會加大國際金融市場的不確定性。