路透：BMW中國合資夥伴華晨集團　爆債券違約

據《路透》報道，德國豪華汽車製造商寶馬集團（BMW）的中國合資夥伴「華晨汽車集團」首爆債券違約。市場人士表示，由於華晨是遼寧省重要國企，市場仍期盼地方政府能出手救助，但先前公司已有非標融資出現逾期，整體債務壓力已壓頂，後續償債難度仍大。

華晨集團是遼寧省國資委下屬重點國企，遼寧省國資委和遼寧省社保基金理事會分別持股80%和20%，旗下有多家上市公司，包括港股上市的華晨中國（1114）、新晨動力（1148），以及A股上市的申華控股、金杯汽車。

市場人士透露，華晨集團未能如期兌付10月23日到期的10億元（人民幣，下同）私募公司債「17華汽05」，而其在交易所發行的存續公司債均已於23日起停牌。

評級機構相繼下調了華晨集團的信用評級，其中大公國際上週將其主體信用等級從AA調整為A+，評級展望維持負面；東方金誠隨後將華晨集團主體評級自AA-大幅下調至BBB。

路透社暫未聯絡到華晨集團對上述消息予以置評。

華晨集團公佈的半年報顯示，2020年6月末公司的貨幣資金還有513.76億元，負債總額1,328.44億元，資產負債率為68.72%，還較上年末的74.11%有所下降。