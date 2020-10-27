恒指中午跌近300點　中資金融股偏軟　騰訊逆市破頂｜持續更新

疫情病例持續反彈，加上美國大選前達成財政刺激協議的機會不大，美股道指一度瀉近千點，收市報27685點，下跌650點。另外，螞蟻集團H股今啟動招股，滙豐（0005）及中國平安（2318）公布季績，而美大型科技股本周業績期，打頭陣是微軟。

【12:20】 恒指半日挫近300點

港股半日偏軟，恒指中午收市報24629點，跌288點或1.2%；國指收報9970點，跌154點或1.53%；恒生科指收報7474點，跌10點或0.13%。成交額為754億元。

活躍重磅股騰訊控股（0700）創新高，上揚18元或3.206％；反之螞蟻集團首日招股，阿里巴巴（9988）挫2.8點或0.9%，收市報295.2元。美團點評（03690）收報263.4元，上升0.4%。

銀行股滙豐控股﹙0005﹚績前升1.86%，報32.85元。不過，早前造好的中資金融股見回吐，建行（0939）收報5.65元，下跌2.8%；平安（2318）收84.3元，挫2.4%；中國人壽﹙2628﹚收報18.24元，跌4.4%；工行﹙1398﹚收報4.58元，瀉逾4%。

【10:53】恒指挫逾200點

港股偏軟，恒指現挫203點或0.82%，報24715點；國指挫111點或1.1%，報10014點；科指逆市升42點或0.57%，報7527點。大市成交544億元。

市場擔心油產能上升，中海油﹙0883﹚瀉4.04%，報7.36元；中石化﹙0386﹚挫2.5%，報3.12元；中石油﹙0857﹚挫2.17%，2.25元。

另外，中國人壽﹙2628﹚及工行﹙1398﹚濟瀉逾3%。

滙豐控股﹙0005﹚績前升2.17%，報32.95元。

騰訊控股﹙0700﹚大升3.9%，報583.5元，再破頂。

螞蟻集團首日招股，惟阿里巴巴﹙9988﹚跌0.47%，報296.6元。

【09:48】騰訊破頂 滙豐升幅擴大

瑞銀料騰訊（0700）更多手遊及金融科技利好因素，維持買入評級。另外，騰訊旗下由古龍正版授權，國風MMORPG手遊《天涯明月刀》10月16日正式上線，隨即登頂中國App Store手遊收入榜，首周預估收入近5,000萬美元，打破《完美世界》手遊創下的紀錄。

騰訊升近3%，高見579元，成交額逾33億元。

另一重磅股滙豐（0005）績前升幅擴大至1.4%，報32.7元，市場普遍預期營運表現會有好轉，亦有大行估計集團最快明年初宣佈恢復派息。

【09:20】恒生指數低開78點

恒生指數低開78點，開報24839點。國指低開71點，開報10054點。ATM唯騰訊（0700）獨升，開報565元，升0.6%。阿里（9988）及美團（3690）跌0.5%及1.7%。

滙豐（0005）績前升0.5%，開報32.4元。平保（2318）績前跌0.2%，開報86.2元。

長和（0001）旗下赫斯基與Cenovus合併，完成後對合併公司持股降至逾15%，今早高開0.9%，開報46.8元，成交額3,480萬元。