新冠肺炎│彭博：中國經濟或十年內超美

中共十九屆五中全會10月26日召開，預定審議關於制定十四五規劃（2021年至2025年）的建議。彭博社認為，這項規劃可能推動中國經濟在十年內超越美國。

自從新冠肺炎疫情爆發以來，中美關係每況愈下。（Reuters）

彭博社10月27日報道，十四五規劃預料將以科技創新、經濟自立和加強環保為核心。除了十四五規劃，五中全會也將審議關於制定2035年遠景目標的建議。

報道認為，中國經濟如果能從新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊中，迅速復甦過來、並保持近年來的增長方向，中國經濟將在未來十年裏超越美國，但與美國的磨擦或會進一步升級。

在此前提下，中國實施任何保護國民經濟、使之不受世界經濟動盪影響措施，都會在國內獲得支持。

事實上，美媒此前亦曾分析，中國與其他貿易夥伴國的關係緊繃，影響中國進入這些出口市場和取得外國技術的能力；中國當局正努力讓國家經濟在國內消費支出和科技發展支撐下，靠己力成長。

此前，中國國家工信部曾表示，要將5G、集成電路、生物醫藥等重點領域納入十四五規劃，引導企業突破核心技術，加強關鍵核心技術和產品攻關，有力有效解決卡脖子問題。

十四五強調的發展項目，預料將包括計算機和智慧手機的半導體、5G電信、人工智慧（AI）和其他若干領域。