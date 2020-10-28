恒生指數跌156點　阿里破頂高見307元　滙控回吐逾3%｜持續更新

美國大選、疫情進展、第3季業績期繼續成市場焦點，道指連續第2日下跌，以近全日最低位收市，報27463點，下跌222點。標指報3390點，下跌10點。科技股則普遍向上，納指高收72點，報11431點。

【10:46】滙控回吐逾3%

港股偏軟，恒指現挫156點或0.63%，報24630點；國指挫69點或0.69%；科指升3點或0.05%，報7551點。大市成交額449億元。

昨日大升的滙控﹙0005﹚今日未能再下一城，現瀉3.25%，報32.7元。

另外，中聯通﹙0762﹚瀉4.05%，成表現最差藍籌。

逆市下也有強股，萬洲國際﹙0288﹚飆8.9%，報6.8元。

旗下螞蟻﹙6688﹚正招股的阿里巴巴﹙9988﹚升2.4%，高見307.2元，再破頂。至於騰訊控股﹄0700﹚，也升1.53%，報594元。

【09:40】David Webb增持 安樂工程升逾一成

獨立股評人David Webb增持鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（1977）至逾5%，該股今早插升逾一成，現報1.18元，升11.32%，成交額374萬元。

恒指現報24721點，跌60點。

【09:20】恒生指數低開13點

恒生指數低開13點，開報24773點。國指高開11點，開報10014點。螞蟻﹙6688﹚第二日招股，阿里（9988）跟隨ADR升勢，高開1.5%，開報304.4元破頂。騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）平開報266元。

中國平安（2318）前三季利潤減少兩成，今早低開1.4%，開報83.5元。滙豐（0005）回吐0.7%，開報33.55元。