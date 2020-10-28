螞蟻IPO期間　ATMX全面上揚｜持續更新

美國大選、疫情進展、第3季業績期繼續成市場焦點，道指連續第2日下跌，以近全日最低位收市，報27463點，下跌222點。標指報3390點，下跌10點。科技股則普遍向上，納指高收72點，報11431點。

【14:42】亞股走勢個別 日台股市低收

亞太區股市走勢各異，日股跌67點，收市報23418點，澳洲ASX 200指數收市報6057點，升6點，台灣加權指數收市報12793點，跌45點，韓國KOSPI指數收市報2345點，升14點。

【14:17】恒指倒升44點

科技股午後升勢加劇，騰訊（0700）及阿里（9988）均創新高，阿里最新報308元，升2.7%，騰訊升3%，最新報602.5元，小米（1810）升3.6%，最新報21.85元，美團（3690）升5.5%，最新報280.6元，網易（9999）升2.8%，最新報138.1元，京東（9618）升2%，最新報322.8元。

恒指轉升，最新報24831點，升44點，恒生科指升139點，報7687點，國指最新報10007點，升4點。

【13:41】騰訊升至600元

騰訊造好，一度升至600元的歷史高位，現報599.5元，成交額80.66億元。

【13:22】太古系復牌偏軟

太古﹙0019﹚公布，太古地產﹙1972﹚正洽售太古城英皇道1111號的多層辦公樓﹙太古城中心一期﹚的權益，惟現時並未就出售事項達成協議。市場指交易涉資約100億元。

太古及太地午後復牌，惟股價無異動，太古A跌0.67%，報36.6元；太地跌0.97%，報20.4元。

恒指午後仍偏軟，現報24736點，挫50點或0.21%。

【12:20】美團點團、阿里巴巴、騰訊逆市齊升

恒指半日收報24727點，跌59點或0.2%；恒生科技指數半日收報7626點，升78點或1%；國指收報報9968點，跌34點或0.3%。

騰訊（0700) 報597元，升2.05%；美團點評（3690 ) 收報276.6元，上升逾4%；阿里巴巴（9988）報308.6元，升2.87%；

阿里巴巴﹙9988﹚升2.87%，收報308.6元。

比亞迪（1211）升4.5％破頂，收報元147.8元。最高報148元，創上市新高，最低價為139.8元。

萬洲國際﹙0288﹚飆近一成，報6.88元，創一個月新高，最高報6.9元。

【10:46】滙控回吐逾3%

港股偏軟，恒指現挫156點或0.63%，報24630點；國指挫69點或0.69%；科指升3點或0.05%，報7551點。大市成交額449億元。

昨日大升的滙控﹙0005﹚今日未能再下一城，現瀉3.25%，報32.7元。

另外，中聯通﹙0762﹚瀉4.05%，成表現最差藍籌。

逆市下也有強股，萬洲國際﹙0288﹚飆8.9%，報6.8元。

旗下螞蟻﹙6688﹚正招股的阿里巴巴﹙9988﹚升2.4%，高見307.2元，再破頂。至於騰訊控股﹄0700﹚，也升1.53%，報594元。

【09:40】David Webb增持 安樂工程升逾一成

獨立股評人David Webb增持鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（1977）至逾5%，該股今早插升逾一成，現報1.18元，升11.32%，成交額374萬元。

恒指現報24721點，跌60點。

【09:20】恒生指數低開13點

恒生指數低開13點，開報24773點。國指高開11點，開報10014點。螞蟻﹙6688﹚第二日招股，阿里（9988）跟隨ADR升勢，高開1.5%，開報304.4元破頂。騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）平開報266元。

中國平安（2318）前三季利潤減少兩成，今早低開1.4%，開報83.5元。滙豐（0005）回吐0.7%，開報33.55元。