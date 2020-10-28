數據顯示：iPhone活躍用戶數量已突破10億

一項最新統計顯示，目前自第一代iPhone上市以來不到5,000天，活躍用戶數量在2020年9月已突破10億。

據《硅谷分析師》今日報道，研究蘋果的美國分析公司Above Avalon稱，蘋果在2020年9月的某個時間點上達到了10億iPhone活躍用戶。如果是在9月30日，那麼距離第一代iPhone上市銷售已經有4,842天了。這也是iPhone成為有史以來最成功的產品的原因，儘管銷售速度正在放緩。

The leaf on the Apple symbol is tinted green at the Apple flagship store on 5th Avenue in New York, in this file picture taken April 22, 2014.

近年來，iPhone裝機量的增長速度已經放緩，這種增長放緩的主要原因是智能手機的高滲透率，以及蘋果已經成功瞄準了智能手機市場的高端市場。

儘管如此，蘋果每年仍會帶來大約2,000萬至3,000萬的iPhone新用戶，這些用戶是通過購買其他蘋果設備和服務來深入蘋果生態系統。他們不僅是購買其他蘋果設備，如Apple Watch，或者iPad，至少有些用戶最終會再購買一部iPhone。