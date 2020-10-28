新冠肺炎｜全球各政府大幅放水抗疫　EIU料殭屍化於發達國更普遍

新冠肺炎疫情肆虐全球，多個國家或地區政府及央行，先後推出多項財政及貨幣政策措施，務求讓經濟免陷入長期衰退。可是疫情反覆，政府隨之調整限聚措施鬆緊，促使經濟只能以顛簸步伐復甦。經濟學人智庫（EIU）更預測，疫情過後，低增長﹑低通脹及高負債伴隨著人口危機，在發達國家相當普遍，並會改變全球經濟；更預期發達經濟體「殭屍化」情況將持續。

EIU在報告內指出，疫情爆發促使發達經濟體推出大規模財政刺激措施，其中G20國家推出的刺激措施規模達到11萬億美元，等同日本﹑德國及法國經濟總量的總和。無疑有關措施讓企業可以繼續營運﹑員工可繼續就業且穩定金融市場，可是經合組織（OECD）國家財政赤字佔GDP比例，將推高至17%；發達經濟體的公共債務與GDP比例將增至140%。

報告指出目前各國政府正忙於應對疫情，無暇處理財赤問題，亦預期在疫情過後，政府不會採取緊縮措施，因會削減政治資本。在疫情大流行期間，亦顯示出對公共服務如醫療保健投資不足，帶來嚴重後果。

若通脹上揚將加息

報告亦提及公共債務比例上升成新常態帶來的風險。因政府提供的保就業補貼計劃及支持措施，令原來盈利能力欠佳的企業生存下去，影響生產力及創新，導致殭屍企業數量增加。同時獲政府提供資助或貸款的企業，料未來多年需償債而非用於創新或研發。

報告亦指出，若最終出現通脹上升，屆時各央行只能透過加息來壓抑通脹，導致主權債債息上揚，及增加風險。