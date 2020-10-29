華為余承東：今年壓力確實大　禁令下想盡辦法讓華為活下去

隨著Mate40系列國行發佈會臨近，今天華為終端官方也發佈了一段華為消費者業務CEO余承東的訪談視頻，從中也能透露出華為現在在禁令影響下有多難。

視頻中余承東談及到最近的狀態，表示最近比以前更忙了，工作非常有挑戰，團隊在夜以繼日的工作，而自己睡眠時間也不夠，有時候倒頭就睡。「今年壓力確實很大，特別累的時候小睡片刻就可以。」他說道。

今日華為終端官方放出了一段華為消費者業務CEO余承東的訪談視頻。(資料圖片／新浪香港）

對於即將在國內發佈的Mate40系列，華為花了近三年時間打造，也是余承東最喜歡的一代Mate系列產品。他透露，Mate40系列還有一個特別的功能會在國內發佈會上公佈。

余承東在採訪中也談及到新禁令對華為的影響，沒有比這個消息更壞了，華為欣然接受，而目前公司的業務正面臨著不小的困境。

他也坦言，壞消息已經來了，也無法更壞。華為未來會努力帶來好消息，不斷為消費者提供更好的產品。「我們會努力的在未來解決供應問題，想盡一切辦法讓業務繼續。」

對於麒麟晶片的生產，之前全球領先晶片供應商台積電曾多次進行公開回應，他們從9月15日之後，已經停止與華為的一切合作，包括5nm麒麟晶片的生產。華為具備晶片設計的自研能力，不具備生產能力，所以一直以來都由台積電等廠商代工，而這個消息之前餘承東也親自證實。