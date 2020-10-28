疫情陰霾籠罩　道指跌幅擴至超過700點　創逾一個月低｜持續更新

撰文：張偉倫
最後更新日期：
新冠肺炎疫情反彈，觸發投資者避險情緒，不利歐美股市表現。其中道指在早段已失守27000點，科技股更成為投資者掟貨對象。
【22:40】投資者避險情緒升溫 美匯指數上揚
投資者恐慌情緒明顯升溫，VIX指數抽升18.8%，最新報39.63。
投資者將資金泊入美元避險，美匯指數最新報93.58，升0.7%。歐元兌美元最新報1.1734，跌0.53%，英鎊最新報0.51%，最新報0.51%，澳元兌美元最新報0.7052，跌1.08%明，美元兌加元升0.97%，美元兌人民幣在岸價升0.32%，最新報6.727。
【22:26】美股跌幅擴大 納指跌超3%
受累歐股向下，加上「兩油」急跌半成，美股開市跌幅持續擴大，最新道指跌逾700點，失守26700點；納指更挫逾3%，失守11100點；標普500指數跌近2.8%，失3300點關。
【21:36】道指早段挫逾500點
新冠肺炎疫情反彈，再次引發投資者恐慌，美國股市跌勢未止，道指早段挫逾500點，失守27000點。
道指最新報26896點，跌566點，標普最新報3328點，跌62點，納指最新報11210點，跌220點。
科技股下跌，Amazon跌1.6%﹑蘋果跌1.9%﹑Tesla2.9%﹑Facebook跌3.2%。
歐洲股市全線向下，德國DAX指數最新報11615點，跌447點，法國CAC指數最新報4579點，跌151點，英國富時指數最迎報5604點，跌124點，意大利MIB指數最新報18091點，跌561點，STOXX跌2.6%，報343點。