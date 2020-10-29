恒指中午收跌229點　阿里滙豐瀉逾1%　創科逆市揚｜持續更新

歐美疫情嚴峻，德法重啟封鎖措施，市場憂慮經濟第4季出現雙底衰退，美股全面急跌逾3%，道指收市跌943點，標指及納指跌3.5%及3.7%。歐股方面，德國DAX指數收市跌4.2%，法國CAC指數全日跌3.4%。

港股中午收市逾200點。恒指中午收報24478點，挫229點或0.93%；國指挫77點或0.78%，報9886點；科指跌47點或0.62%，報7609點。成交額619億元。

萬洲國際﹙0288﹚瀉4.34%，報6.38元，成表現最佳藍籌股。

重磅股方面，友邦保險跌1.95%；阿里巴巴跌1.69%；滙豐控股跌1.07%；騰訊跌0.49%。

創科實業﹙0669﹚逆市升2.14%，報104.9元。

【10:25】中興通訊瀉近半成

中興通訊﹙0763﹚第三季少賺68%，股價一度挫逾半成，現報18.14元，瀉4.9%。

恒指現報24379點，挫325點。

【10:00】港股跌逾300點

港股跌逾300點，恒指現挫316點或1.28%，報24392點；國指挫121點或1.22%，報9841點；科指挫87點或1.15%，報7568點。大市成交額250億元。

中國人壽﹙2628﹚挫3.2%，報17.54元，成表現最傷藍籌股。

重磅股友邦保險﹙1299﹚、阿里巴巴﹙9988﹚、滙豐控股﹙0005﹚及騰訊﹙0700﹚控股分別瀉2.61%、2.6%、1.8%及1.49%。

50隻恒指成份股中，僅新地﹙0016﹚及中石他﹙0386﹚有得升，分別揚0.2%及0.32%。

【09:20】恒生指數低開418點

亞股隨歐美股市低開，日韓台股早段挫約1%，恒生指數低開418點，開報24290點。國指跌160點，開報9803點。

隔晚美科技股重創，騰訊（0700）、阿里（9988）今早分別低開2%及2.4%。

另外，建行（0939）跌2.2%，中國平安（2318）跌2.1%，友邦（1299）跌2.4%，滙豐（0005）跌2.9%。

【08:30】日股跌174點

日經225指數現瀉175點或0.75%，報23243.27點。

【08:10】日股低開276點

日經225指數開市下跌276.51點或1.18%，報23142.0點；韓國KOSPI指數開盤下跌32.92點或1.4%，報2312.34點。

三大指數收市跌逾3%

美股三大指數最終收市分別跌超過3%以上。道指連跌4個交易日，創下2月以來最差表現，報26519.95點，跌943.24點，跌幅3.43%；納指報11004.87點，跌426.48點，跌3.73%；標普500指數報3271.03點，跌119.65點，跌幅3.53%。

歐洲股市方面，泛歐斯托克600指數收盤下跌10.41點，跌幅2.95%，報342.17點，創下5月22日以來最大單日跌幅。德國DAX30指數收盤下跌503.06點，跌幅4.17%，報11560.51點。英國富時100指數收盤下跌146.19點，跌幅2.55%，報5582.80點。法國CAC40指數收盤下跌159.54點，跌幅3.37%，報4571.12點。歐洲斯托克50指數收盤下跌106.55點，跌幅3.47%，報2964.05點。西班牙IBEX35指數收盤下跌173.30點，跌幅2.61%，報6478.00點。意大利富時MIB指數收盤下跌757.16點，跌幅4.06%，報17897.79點。