渣打第3季香港區稅前基本溢利3.32億美元　按年跌27%

渣打集團（2888）第3季業績顯示，香港市場除稅前基本溢利為3.32億元（美元．下同），按季及按年分別跌1.5%、跌26.7%，繼續是集團眾多主要市場中，稅前溢利最多的業務地區。

季內，中國市場除稅前基本溢利為1.43億元，按季及按年分別升1.69倍、1.07倍，是稅前溢利第二多的業務地區。新加坡市場除稅前基本溢利為1.27億元，按季升3.54倍、按年跌10.6%。渣打註冊地英國市場按季轉盈為虧，今年第2季9,100萬元除稅前基本溢利，但第3季則錄得除稅前基本虧損1,500萬元。阿聯酋錄得3,900萬元除稅前基本虧損，按季擴大2.25倍，是虧損最大的主要市場。

信貸減值及其他減值方面，第3季香港涉2,700萬元，按季少66%，按年增42%。阿聯酋季內減值7,300萬元，按季少近4%，是減值最多的地區。英國則錄得減值3,800萬元。

按地區劃分，大中華及北亞地區錄得5.78億元除稅前基本溢利，按年少5.2%。東盟及南亞地區錄得2.43億元除稅前基本溢利，增0.41%。非洲及中東地區錄得1,100萬元除稅前基本溢利，跌92.5%。歐洲及美洲地區錄得3,700萬元除稅前基本溢利，跌40.3%。中央及其他項目除稅前基本虧損1.24億元，去年同期溢利1.77億元。

按客戶類別劃分的基本表現，企業及機構銀行業務除稅前基本溢利5.25億元，按年跌10.9%。零售銀行業務溢利2.57億元，跌14.3%。商業銀行業務溢利1,900萬元，跌83.6%。私人銀行業務溢利1,700萬元，去年同期虧損300萬元。中央及其他項目虧損7,300萬元，去年同期溢利2.36億元。