恒生指數低開50點　騰訊美團回吐　恒大回購升近10%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美股上日全面急挫3%後，隔晚反覆回升，納指反彈1.6%，收報11185點。道指早段跌229點後，收市倒升139點，報26659點。標指升39點，收報3310點。另外，中央昨公布的「十四五」規劃工作報告，其中「創新」出現15次，「科技」有10次，表明要科技自立自強，又提出要擴大內需，全面促進消費。
【11:15】恒大升近一成
中國恒大（3333）公布今年來首次回購，昨日（29日）在聯交所回購90萬股，每股回購價介乎14.7元至14.78元，涉資1,326.05萬元。
股價今日造好，最新升近一成，報15.66元
【09:53】高銀金融停牌
高銀金融（0530）暫停買賣， 待公司發出公布。高銀金融停牌前報0.57元。
【09:51】滬股早段靠穩
上證指數初段報3273點，無升跌。深證成份指數跌77點，報13441點。創業板指2681點，跌18點。
【09:20】恒生指數低開50點 小米漲逾2%
恒生指數低開50點，開報24535點。國指跌47點，開報9907點。騰訊（0700）回吐1.3%失600元關，開報597元。美團（3690）昨急升後回吐0.8%，開報294.8元。阿里（9988）跌0.5%，開報301元。
小米（1810）升逾2%，開報22.3元。小米出貨量重返全球第三名，是前四名手機廠商唯一逆勢大漲的廠商。