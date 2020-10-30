科技股下挫　恒指瀉逾500點　道指期貨曾失26000點｜持續更新

美股上日全面急挫3%後，隔晚反覆回升，納指反彈1.6%，收報11185點。道指早段跌229點後，收市倒升139點，報26659點。標指升39點，收報3310點。另外，中央昨公布的「十四五」規劃工作報告，其中「創新」出現15次，「科技」有10次，表明要科技自立自強，又提出要擴大內需，全面促進消費。

【15:36】恒指挫逾500點

港股午後跌勢加劇，恒指最新報24067點，跌519點，國指收市報9743點，跌212點，恒生科指最新報7528點，跌147點。

【15:25】內地股市低收 深成挫逾280點

內地股市低收，上證收市報3224點，跌48點或1.5%，深成收市報13236點，跌283點或2.1%，滬深300收市報4695點，跌77點或1.6%，創業板收市報2655點，跌44點或1.6%。

【14:50】日股失守23000點

亞太區股市普遍下跌，日股收市報22977點，跌354點，澳洲ASX 200指數收市報5927點，跌32點，台灣加權指數收市報12546點，跌116點，韓國KOSPI指數收市報2267點，跌59點。

【14:26】道指期貨挫500點

歐美股市期貨皆下跌，道指期貨曾失26000點，最新報26058點，跌499點，標普期貨最新報3236點，跌65點，納指期貨最新報11069點，跌273點。德國DAX指數期貨最新報11367點，跌209點，英國富時指數期貨最新報5487點，跌76點。

【14:23】恒指挫逾400點

港股午後跌幅擴大，恒指最新報24131點，跌454點，國指最新報9762點，跌192點，恒生科指最新報7544點，跌131點。

騰訊（0700）跌2.1%，最新報592元，阿里（9988）跌2.7%，最新報294.4元，滙豐（0005）跌0.9%，最新報32元。

【13:30】恒指午後挫逾200點

恒指中午收報24580點，跌6點。港股午後跌幅擴大，最新跌225點，報24361點。

美團（3690）曾升1.1%，見300.4元上市新高，但之後守跌，現跌1.1%，報294元。

【11:30】恒指倒升9點

恒指今早低開50點後，曾挫145點，低見24441，不過之後大市有承托，最近倒升9點，報24595點。

比亞迪繼續破頂，最新升5元或3%，至161.7元。

騰訊（0700）最近亦升3元 ，報608元；美團（3690）升2元，報299元，再次迫近300元關口。

【11:15】恒大升近一成

中國恒大（3333）公布今年來首次回購，昨日（29日）在聯交所回購90萬股，每股回購價介乎14.7元至14.78元，涉資1,326.05萬元。

股價今日造好，最新升近一成，報15.66元

【09:53】高銀金融停牌

高銀金融（0530）暫停買賣， 待公司發出公布。高銀金融停牌前報0.57元。

【09:51】滬股早段靠穩

上證指數初段報3273點，無升跌。深證成份指數跌77點，報13441點。創業板指2681點，跌18點。

【09:20】恒生指數低開50點 小米漲逾2%

恒生指數低開50點，開報24535點。國指跌47點，開報9907點。騰訊（0700）回吐1.3%失600元關，開報597元。美團（3690）昨急升後回吐0.8%，開報294.8元。阿里（9988）跌0.5%，開報301元。

小米（1810）升逾2%，開報22.3元。小米出貨量重返全球第三名，是前四名手機廠商唯一逆勢大漲的廠商。