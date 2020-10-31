解讀中共十九屆五中全會公報釋放出的重磅信號

中共十九屆五中全會10月29日在北京閉幕。會議審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。五中全會公報釋放出哪些重要信號？中國經濟專家29日在接受中國官媒《環球時報》採訪時認為，中國正面對更為錯綜複雜的國際變局與國內挑戰，需要新的發展格局：強調自主創新，保障經濟安全，但絕非與世界脱鈎；同時提升國內的社會公平水平，更注重「軟實力」的提升。

中國國務院參事王輝耀對《環球時報》表示，中國正處在一個全球大變局之中，作為全球第二大經濟體，中國如何處理好國際與國內的關係，如何處理好經濟增長速度和質量的問題，這其間充滿各種機遇和挑戰。「五中全會總結了未來中國的發展模式，即擁有更高水平、高質量的開放，同時更持續、更普惠的發展。尤其不止是『硬實力』發展，更要有『軟實力』發展。」

中共十九屆五中全會提出，要提高人民收入水平，強化就業優先政策，建設高質量教育體系。（美聯社）

中國國家統計局前總經濟師姚景源29日對《環球時報》表示，「十三五」規劃中提到中國要保持經濟「中高速增長」，但這一次五中全會的報吿中沒有再出現這一提法，而是改為「在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展」，這意味着對中國經濟發展來說，質量和效益成為比速度更為重要的關鍵詞。

另據《中國證券報》報道，中共十九屆五中全會提出，加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級。堅持把發展經濟着力點放在實體經濟上，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。要提升產業鏈供應鏈現代化水平，發展戰略性新興產業，加快發展現代服務業，統籌推進基礎設施建設，加快建設交通強國，推進能源革命，加快數字化發展。

對此，中金公司首席策略分析師王漢鋒認為，「十四五」期間基建設施特別是「新基建」中，交通、信息網絡的建設仍是重點，特別是5G通訊基站、高鐵網絡、航空機場、區域內聯通等相關方面。

此外，粵開證券研究院策略分析師李興認為，根據中共五中全會公報來看，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局是中國「十四五」期間一項重要任務。資本市場改革持續推進，金融體系強化支持實體經濟。市場端包括全面推行註冊制、優化退市制度等；投資端包括全面對外開放、引入長期資金等；機構端包括支持金融行業做大做強、分類評價制度優化等。銀行機構將繼續加強支持實體經濟，完善公司治理。