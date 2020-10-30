螞蟻上市│IPO暫獲147萬散戶認購　凍資1.3萬億　成新晉「凍資王」

前稱螞蟻金服的螞蟻集團（6688﹚將於A+H兩地上市，招股反應非常熱烈，據消息人士透露，截至今日（30日）上午11時，H股招股已獲約147萬散戶申購，凍資約1.3萬億元，超越農夫山泉（9633）凍資6,777億元紀錄，成為港股新晉「凍資王」。

至於再對上一次的新股凍資王紀錄，要數2008年上市的中鐵建（1186），當時為5300多億元；另外兩家錄得超過5000億元凍資額的，為2017年上市的閱文（772），以及2009年上市的國藥（1099）。

滙豐：每名客戶平均認購約300手

螞蟻集團昨日已截止孖展認購，計及銀行、券商已公布的孖展、現金認購規模，公開發售部分已錄近5000億元認購，相當於H股公開發售部分超額認購約150倍。

銀行亦罕有備有巨款參戰，單計孖展認購，滙豐 （00005） 借出約1500億元、中銀 （02388） 借出1000億元；恒生 （00011） 額度已暫時用完。滙豐發言人指，螞蟻集團IPO認購反應非常熱烈， 接獲的申請宗數及IPO貸款均為滙豐最高紀錄，認購申請中，有超過96%經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約300手股票。

螞蟻集團IPO每股80元，一手入場費4,040.3元，今日中午截止申請，最快11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。