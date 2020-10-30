機構：去季華為智能手機內地出貨量3420萬台　市佔率降至41.2%

全球知名IT諮詢公司Canalys稱，三季度中國智能手機出貨量按月下滑8％。其中，中國企業華為在本土仍處於領導地位，但其國內手機出貨量首次出現下滑。

《財聯社》報道，上季中國智能手機出貨量為8,300萬部，按年下滑了15%。其中，華為出貨量雖然仍是第一，但其出貨量為3,420萬台，且其市場佔有率從去年同期的42.5％及第二季度的44.3％跌至41.2％ 。

中國品牌Vivo和Oppo維持了第二和第三名，但出貨量按年分別下滑13％和18％。第四名的小米是中國唯一增長的智能手機商，實現了19％的按年增長，出貨量為1,050萬台，縮小了與前三名的差距。

第五名「（華為）市場下滑是可預期的。」Canalys分析師Mo Jia表示， 因華為正面臨自2016年登頂國內智能機市場以來最嚴峻的挑戰。

Canalys副總裁Nicole Peng表示，儘管蘋果9月份沒有發佈新的iPhone旗艦產品，但在iPhone SE和iPhone 11等產品降價支撐下，蘋果在第三季度避免了嚴重下滑。

「不過，展望未來，iPhone 12系列將改變蘋果在中國大陸的市場格局。由於中國大多數智能手機都支持5G，蘋果正在縮小這一關鍵差距，對其新推出的5G系列產品的需求，預計將會非常強勁。」Nicole Peng稱。蘋果三季度在中國的出貨量按年下降1％，按月下降34%。