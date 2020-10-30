工行第3季按年少賺4%　農行利息淨收入增近1成

撰文：張偉倫
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工商銀行（1398）公布截至今年9月底止第3季業績，歸屬於母公司股東淨利潤為803.77億元（人民幣‧下同），按年跌4.31%，利息淨收入為1,562.69億元，按年增加1.6%，手續費及佣金淨收入為360.7億元，按年減少0.2%。
今年首3季歸屬於母公司股東淨利潤為2,301.73億元，按年減少8.9%，利息淨收入為4,628.18億元，按年增長2.1%，手續費及佣金淨收入為1,249.7億元，按年增長2.7%。
工行指出，截至今年9月底，不良貸款餘額為2,854.61億元，較去年底增加18.8%，不良貸款率為1.55%，增加0.12個百分點，撥備覆蓋率為190.19%，下跌9.13個百分點。
該行又指出，貸款減值準備為5,429.16億元，較去年底增加13.41%。
農行第首3季賺1653億元
農業銀行（1288）方面，今年第3季歸屬股東淨利潤為565.01億元，按年下跌4.6%，扣除非經常性損益淨利潤為566.77億元，按年跌3.98%。利息淨收入為1,348.9億元，按年增加9.8%，手續費及佣金淨收入為212.66億元，按年增加12.2%。
今年首3季農行歸屬股東淨利潤為1,653.35億元，按年增8.5%。期內利息淨收入為3,937.85億元，按年增加9.2%，手續費及佣金淨收入為736.16億元，按年增加5.4%。
期內信用減值損失為1,390.7億元，按年增加33.5%，當中貸款減值損失為1,189.5億元。
資產質素方面，截至今年9月底，不良貸款餘額為2,262.13億元，較去年底增加390.03億元，不良貸款率為1.52%，增加0.12個百分點，撥備覆蓋率為272.44%，下跌16.31個百分點。