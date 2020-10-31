10月中國PMI為51.4%　製造業持續回暖

10月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為51.4%，雖比上月微落0.1個百分點，但自3月份以來連續位於臨界點以上，表明製造業總體持續回暖。

中國製造業PMI連續八個月處於擴張區間。（新華社）

據中國國家統計局10月31日數據，從企業規模看，大型企業PMI為52.6%，略高於上月0.1個百分點；中型企業PMI為50.6%，比上月微落0.1個百分點；小型企業PMI為49.4%，比上月下降0.7個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為53.9%，雖比上月微落0.1個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業生產量繼續增長。

新訂單指數為52.8%，與上月持平，表明製造業市場需求保持穩定恢復。

原材料庫存指數為48.0%，比上月下降0.5個百分點，表明製造業主要原材料庫存量有所減少。

從業人員指數為49.3%，比上月下降0.3個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅降低。

供應商配送時間指數為50.6%，雖比上月微落0.1個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月加快。

新訂單指數為53.0%，雖比上月回落1.0個百分點，但仍高於臨界點，表明非製造業市場需求繼續改善。分行業看，建築業新訂單指數為53.1%，比上月回落3.8個百分點；服務業新訂單指數為52.9%，比上月回落0.6個百分點。

另外，10月份，綜合PMI產出指數為55.3%，比上月上升0.2個百分點，表明中國企業生產經營活動繼續加快恢復。