UOFlycation 直擊｜港人漫遊港上空 「當搭轉巴士囉」

香港快運UO Flycation「香港遊」今日啟航，航程大約1.5小時。是次有120多名乘客參加活動，體驗在香港上空繞飛一大圈。《香港01》直擊「香港遊」，與一眾旅客登上香港快運新接收的A320 neo客機UO1800航班，旅途中不少乘客分享自己的「香港遊」目的。

從事保險業及經營初創企業的潘先生，自言是旅遊愛好者，幾乎每個月都要出國旅遊，但由於疫情關係，對上一次旅遊已經是今年2月。他表示，今次花費約800元參與香港快運UO Flycation活動，原因是自己太久沒有乘坐飛機，見此機會，有感不妨花少許金錢「當搭轉巴士囉」，滿足自己乘坐飛機的欲望。

海外樓投資客：國泰航空不進則退

另一位潘先生在日本東京、泰國曼谷等地，擁有逾20多項物業，他間中亦因其初創企業需要前往新加坡，加上本身熱愛旅遊，故此經常要往返各地，亦是香港快運的常客。

對於國泰港龍終止營運，他認為是「無辦法」，始終市場定位上，國泰與快運足以滿足市場需求，加上國泰多年來持續走下坡。他笑言，「Etihad（阿提哈德航空）頭等有即蒸牛扒食，仲有得沖涼。就連空姐一字橫排，高度都一樣。」潘先生形容國泰航空是不進則退。

從事保險業及經營初創企業的潘先生自言是旅遊愛好者，幾乎每個月都要出國旅遊。因太久沒有乘坐飛機，寧花少許金錢「當搭轉巴士囉」，滿足乘坐飛機的欲望。（翟梓謙攝）

兩度飛香港 熱愛航空業冀成新力軍

據記者觀察，是次參與UO Flycation人士，大多以男性為主，當中不少是飛機發燒友。年僅19歲的Keith，是今年的DSE畢業生。他可謂是航空業發燒友，原本獲香港中文大學取錄，但他最終放棄在港升學，將於明年3月前往澳洲修讀航空管理學位，並打算在當地學「揸飛機」。

被問及今次參加「香港遊」的體驗，Keith坦言今次並非他首次香港飛香港，因為上周他已經在香港航空舉行的Flycation活動體驗過。他坦言，在安排、價錢、旅途體驗方面，香港航空略勝一籌，「（港航）抽獎抽到落機」，而今次快運的旅途只有十多分鐘的「Bingo問答遊戲」，顯然較為沉悶失色。

年僅19歲的Keith是今年的DSE畢業生，亦是航空業發燒友。（翟梓謙攝）

旅遊KOL：「想知點解要搶機票飛香港」

機上的女性寥寥可數，蔡小姐（Creamy）便是其中之一。Creamy透露，自己並非航空業發燒友，只是熱愛旅遊，並喜歡拍攝短片紀錄遊歷。

她表示，當初知道香港快運推出UO Flycation時，便很衝動地花費約1,200元購票。很多旅客都是希望體驗「本地飛行」的罕有經歷，但Creamy坦言自己不同，而是當初她不解為何有人會「搶住飛香港」，「正常去旅行唔係為咗搭飛機，而係去目的地」，故此她希望藉此拍攝今次「香港遊」的旅程，並了解機上旅客的想法。

不過，旅途完結後，Creamy坦言過程沉悶，「可能自己唔係飛機發燒友」，不解當中的樂趣，即使有下一次類似活動都不會參加。

蔡小姐（Creamy）透露自己並非航空業發燒友，只是熱愛旅遊，並喜歡拍攝短片紀錄一下。（翟梓謙攝）