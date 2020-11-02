新冠肺炎│歐美市場下行風險加大　投資者目光轉向中國

在新冠肺炎疫情給全球經濟帶來重創之際，中國一系列主要經濟指標增速由負轉正，很多方面都好於美國，投資者因此更好看中國市場。

FXTM富拓市場分析師陳忠漢表示，如果美國不能儘快落實財政支持政策，風險資產近期很難回升，投資者不應對上述風險掉以輕心，並要為未來幾天可能出現的更多市場擔憂做好準備。

有效控制住疫情之後，中國經濟全面復甦。圖為2020年4月15日，上海電氣臨港重型機械裝備有限公司的生產車間全面投入運轉。 （人民視覺）

在歐美市場將持續震盪的預期中，有機構投資者將目光轉向亞洲和中國市場。

花旗分析師表示，考慮到亞洲尤其是中國率先從疫情影響中復甦，部分非美市場的投資機會多於美國市場。對於美國股票倉位較高的客戶，建議投資者適當調整倉位至新興亞洲市場，尤其是中國市場。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭也對中國和亞洲經濟發展持樂觀態度。資產方面，趙耀庭認為，在中國引領經濟復甦和強勁資本市場資金流入支持下，人民幣有望走強，A股估值仍保持在合理區間，他認為中國股票市場也將為全球投資者提供大量的機會。

值得一提的是，據《證券市場紅周刊》報道，10月30日，全球規模最大的對沖基金橋水基金創始人達利歐（Ray Dalio）受邀出席「私募西湖峰會」時表示，所有的貿易帝國都擁有世界儲備貨幣和金融中心，而現在中國是世界上最大的貿易國，並且正在開放其資本市場。因此，他相信，對美國投資者來說，中國將是一個獨特的、令人興奮的地方。

此外，根據中國央行的數據，截至9月底，境外持有的中國股票總額為2.75萬億元人民幣，境外持有的中國債券總額接近3萬億元人民幣。據招商證券估計，2020年外資流入可能高達人民幣3,000億元人民幣。