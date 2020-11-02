科技股反彈成動力　恒指全日揚352點　吉利勁升13%表現冠藍籌

美國大選進入直路，市場關注大選進程之外，亦聚焦聯儲局議息會議、歐美疫情發展。另本周公布季績的企業有阿里巴巴、PayPal、高通、通用汽車等。

【16:14】恒指全日揚352點

科技股今日全線反彈，成為港股在11月份首個交易日高收的動力之源。

恒指收市報24460點，升352點，國指升176點，升9936點，恒生科指收市報7585點，升51點，成交額為1,161.9億元。

科技股表現理想，騰訊（0700）重上600元大關，收市報601.5元，升1.8%，阿里（9988）升1.6%，收市報297.8元，美團（3690）升2.2%，收市報294.6元，小米（1810）升0.5%，收市報22.1元。

汽車股今日表現極為突出，吉利（0175）勁升13.3%，收市報18.04元，比亞迪（1211）再創新高，收市報173.7元，升12.7%，長汽（2333）升5.4%，收市報13.22元，東風（0489）升1.5%，收市報5.53元。

內銀股普遍上揚，工行（1398）升3.9%，收市報4.53元，建行（0939）升3.7%，收市報5.55元，中行（3988）升3.3%，收市報2.53元。

濠賭股方面，銀娛（0027）升3%，收市報52.65元，金沙中國（1928）升1.7%，收市報27.6元。

【15:11】內地股市高收 創業板收復2700點

內地股市高收，上證收市報3225點，升0.6點，深成收市報13420點，升184點，滬深300收市報4720點，升125點，創業板收市報2708點，升52點。

【14:34】亞股普遍反彈 日股揚逾300點

亞太區股市出現反彈，日股升318點，收市報23295點，澳洲ASX 200指數收市報5951點，升23點，台灣加權指數收市報12591點，升44點，韓國KOSPI指數收市報2300點，升33點。

【13:52】恒指午後升幅擴大

科技股反彈，阿里（9988）最新報297元，升1.3%，騰訊（0700）升0.5%，最新報594元，美團（3690）升1.4%，最新報292.2元，京東（9618）升1.3%，最新報319.2元。

港股午後升幅擴大，恒指升298點，最新報24406點，國指最新報9937點，升176點，恒生科指最新報7549點，升14點。

【12:12】恒生指數半日升210點

恒生指數半日升210點，收報24318點。國指升108點，報9868點。比亞廸（1211）升6.3%，報163.8元，再創新高。吉利（0175）飆一成，報17.58元。

內銀造好，建行（0939）升3.7%，農行（1288）飆逾6%。

【10:45】中信大錳升幅近蒸發

被母企悉售持股的中信大錳﹙1091﹚復牌，飆升逾25%高見0.51後，升勢乏力，現報0.41元，僅升1.2%，成交額2,130萬元。

中信資源﹙1205﹚以每股0.92元沽清水上34.39%中信大錳股權，涉資10.85億元。

恒指現升163點，報24270點。

【09:50】恒指升近250點 內房造好

恒生指數升249點，報24357點。內房板塊造好，融創（1918）、恒大（3333）升逾3%，時代中國（1233 )升逾7%。

【09:49】A股初段向上

上證指數報3240點，升15點。深證成份指數報13371點，升134點。創業板指數報2687點，升32點。

【09:20】恒生指數高開167點

恒生指數高開167點，開報24274點。國指升60點，報9820點。美科技股上周五遭洗倉，蘋果、亞馬遜、Netflix、Tesla跌超過5%，但今早「ATM」照升，騰訊（0700）、美團（3690）升0.3%及0.6%，阿里（9988）升1.8%。

藥明巨諾（2126）一手中籤率5%，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）今早高開0.8%及1.9%。

金融股向上，平保（2318）及建行（0939）升0.4%及0.8%。