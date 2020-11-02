10月財新中國製造業PMI　創2011年來新高　與官方數據背離

10月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）走勢與中國國家統計局製造業PMI並不一致。中國國家統計局公佈的10月製造業PMI錄得51.4，較9月微降0.1個百分點。

中國財新網11月2日報道，隨著中國國內外經濟持續回暖，11月2日公佈的10月財新中國製造業採購經理人指數錄得53.6，較9月回升0.6個百分點，為2011年2月以來最高值，顯示製造業景氣狀況改善明顯。

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響逐步消退，製造業供需兩旺，新訂單指數繼續在擴張區間內大幅攀升，創2010年12月以來新高，調查樣本普遍反映市況繼續從年初的疫情中復甦。外需雖然連續三個月位於擴張區間，但擴張幅度顯著放緩，表明海外疫情反覆對外需產生較明顯抑制。有企業反映出口市場的疫情和感染率上升，抑制了新出口訂單增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，隨著中國國內疫情形勢趨穩，經濟修復依然是目前宏觀經濟的主線，經濟恢復還將持續數月是大概率事件。但與此同時，外部環境仍有諸多不確定因素，海外疫情的反覆對出口仍有抑制，就業的完全恢復也有賴於更強、更持久信心度的建立。後疫情時期貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。