黃傑龍Facebook﹕有中學經濟教師教炒股致富大計｜溫多娜手記

在新冠肺炎疫情拖累下，曾有一段時間，食肆生意陷入困境。不過香港股市仍然興旺，或許仍有投資者可以靠炒股獲取理想回報。有熱心的前敘福樓顧客，眼見敘福樓酒樓停業，因此向敘福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍獻計，指點他如何可以在股壇內短短8日勁賺800萬元。

黃傑龍在Facebook個人賬戶內貼文，指出今日有人親手持一份文件到其公司，並在信封上寫下「URGENT」一字，並註明斜福樓集團黃傑龍主席收。

黃傑龍指出，縱使公司被改名為斜福樓，既然收件人為其本人，所以認真對待。

黃傑龍只公開了信內部份內容，內容提及信件撰寫人為一名在中學任教經濟學的老師，以往曾光顧「斜福樓」，對其停業相當可惜。在信內該名前顧客不單止表達出對叙福樓的思念外，亦展現其個人對本港資本市場的知識，向黃傑龍教導一條發達大計，當然就是炒股。經過分析後選擇了18隻良好的股票，並指出只要外界知道敘福樓正準備收購，有關股票股價大升，再於高位沽貨，又指出若黃傑龍因而在短時間內獲取巨額利潤，可否宴請該名經濟學教師云云。

明言發達唔啱自己

黃傑龍看到此驚天發達大計，有何反應？他直言信內內容太超出其常識，決定公開部份內容，為免他人，所以決定將對方建議收購的公司名字塗去。他明言公開信件內容，是希望不想對方認為兩人之間有不可告人的勾當，擺在陽光下。

黃傑龍認為撰寫信件人士「寫開奇幻電影劇本」，並多謝對方一番好意，又指出「你都係留返呢條橋益其他人啦，發達係唔啱我㗎。」