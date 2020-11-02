中國發布新能源汽車發展規劃 2025年銷量佔比達20%左右

中國國務院辦公廳發佈《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》（以下簡稱《規劃》），提出到2025年，中國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

中國對新能源汽車產業發展提出新的規劃要求。（Reuters）

根據《規劃》，中國力爭經過15年的持續努力，新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用，充換電服務網絡便捷高效，氫燃料供給體系建設穩步推進，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。

《規劃》要求，加快充換電基礎設施建設，協調推動智能路網設施建設；統籌新能源汽車能源利用與風力發電、光伏發電協同調度，提升可再生能源應用比例；加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、出租汽車、場地用車等領域的應用。

此外，《規劃》還要求，同時制定將新能源汽車研發投入納入國有企業考核體系的具體辦法。加快完善適應智能網聯汽車發展要求的道路交通、事故責任、數據使用等政策法規。加快推動動力電池回收利用立法。

《規劃》部署了5項戰略任務：一是提高技術創新能力。堅持整車和零部件並重，強化整車集成技術創新，提升動力電池、新一代車用電機等關鍵零部件的產業基礎能力，推動電動化與網聯化、智能化技術互融協同發展。二是構建新型產業生態。以生態主導型企業為龍頭，加快車用操作系統開發應用，建設動力電池高效循環利用體系，強化質量安全保障，推動形成互融共生、分工合作、利益共享的新型產業生態。三是推動產業融合發展。推動新能源汽車與能源、交通、信息通信全面深度融合，促進能源消費結構優化、交通體系和城市智能化水平提升，構建產業協同發展新格局。四是完善基礎設施體系。加快推動充換電、加氫等基礎設施建設，提升互聯互通水平，鼓勵商業模式創新，營造良好使用環境。五是深化開放合作。踐行開放融通、互利共贏的合作觀，深化研發設計、貿易投資、技術標準等領域的交流合作，積極參與國際競爭，不斷提高國際競爭能力。