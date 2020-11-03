恒指午後升逾500點　美團曾升穿300元再創新高｜持續更新

美國製造業數據理想，美股在大選前夕迎來反彈，道指收市升423點，收報26925點。標指升40點，收報3310點。大型科技股表現不振，納指高收30點，報10942點。

【14:16】鐵塔抽高逾6%

中國鐵塔﹙0788﹚午後抽高，現報1.3元，漲6.6%，成交額6.77億元。瑞銀報告指，公司收入增長改善，具備重估潛力。

【14:07】汽車股續上揚

汽車股仍為投資者關注焦點，吉利（0175）升7.3%，最新報19.4元，長汽（2333）升4.2%，最新報13.78元，比亞迪（1211）今日再破頂，高見177.9元，其後在高位掉頭向下，收市報167.7元，跌3.5%。

【13:59】恒指午後升逾500點

恒指午後維持逾500點升幅，最新報24989點，升529點；國指升10100點，升164點，恒生科指升142點，最新報7728點。美團（3690）曾破300元，再創新高，高見302.4元，最新報299.4元，升1.6%。

【12:30】恒指中午升近500點 內銀續升 友邦飆逾半成

恒指盤中一度突破25000點，半日收市回落至24938點，升478點。國指升153點，收報7738點。國指升148點，收報10085點。

內銀齊升，建行（0939）升2.16%，午市收報5.66元；招行（3968）升2.49%，收報43.3元；農行（1288）升0.36%，收報2.8元。

科技股騰訊（0700）午市收報599元，跌0.42%；阿里巴巴（9988）收報300.6元，或升0.94%；美團（3690）挫0.2%，收報294元。

友邦（1299）昨宣佈獲批籌建四川分公司，今天股價最高見77.85元，午市收報77.6元，或升幅5.8%。

【11:00】恒指升穿25000點

恒指升穿25000點，現升571點，報25031點，創2個月高位。金融股領市，友邦（1299）升5.7%，滙豐（0005）升3.7%。

【10:12】 港股飆逾400點 騰訊逆市見紅

港股升逾400點，恒指現報24893點，升433點或1.77%；國指報10085點，升149點或1.5%；科指報7711點，升125點或1.65%。大市成交334億元。

舜宇光學科技﹙2382﹚升5.27%，成表現最佳藍籌股。吉利﹙0175﹚亦開車，升4.64%，報18.92元。

不過，騰訊控股﹙0700﹚逆市跌0.24%，報600元。

【10:10】 香港金融集團復牌彈逾倍

香港金融集團﹙0007﹚今早日復牌，一度高見0.19或65%，漲逾1倍，現回落至0.141元。現成交金額9,199萬元。集團公佈，以總代價50億元人民幣售出新粵商投資控股全部股權。

【09:50】吉利汽車升5%

車股開引擎，吉利（0175）一度升逾5%，高見19.08元。長城汽車（2333）升逾3%，現報13.68元。但比亞廸（1211）破頂後乏力，現跌1.4%，報171.3元。

【09:20】恒生指數高開229點

恒生指數高開229點，開報24689點。國指升58點，報9994點。內銀升勢未止，建行（0939）升1.4%、招行（3968）升0.7%、農行（1288）升0.7%。

港銀表現造好，滙豐（0005）升1.2%，開報33.2元。中銀香港（2388）升1.6%，恒生（0011）升1.1%。另外，新地（0016）升1%，長實（1113）升近2%。