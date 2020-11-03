恒指飆近600點　升穿25000點　創2個月高位｜持續更新

美國製造業數據理想，美股在大選前夕迎來反彈，道指收市升423點，收報26925點。標指升40點，收報3310點。大型科技股表現不振，納指高收30點，報10942點。
【11:00】恒指升穿25000點
恒指升穿25000點，現升571點，報25031點，創2個月高位。金融股領市，友邦（1299）升5.7%，滙豐（0005）升3.7%。
【10:12】 港股飆逾400點 騰訊逆市見紅
港股升逾400點，恒指現報24893點，升433點或1.77%；國指報10085點，升149點或1.5%；科指報7711點，升125點或1.65%。大市成交334億元。
舜宇光學科技﹙2382﹚升5.27%，成表現最佳藍籌股。吉利﹙0175﹚亦開車，升4.64%，報18.92元。
不過，騰訊控股﹙0700﹚逆市跌0.24%，報600元。
【10:10】 香港金融集團復牌彈逾倍
香港金融集團﹙0007﹚今早日復牌，一度高見0.19或65%，漲逾1倍，現回落至0.141元。現成交金額9,199萬元。集團公佈，以總代價50億元人民幣售出新粵商投資控股全部股權。
【09:50】吉利汽車升5%
車股開引擎，吉利（0175）一度升逾5%，高見19.08元。長城汽車（2333）升逾3%，現報13.68元。但比亞廸（1211）破頂後乏力，現跌1.4%，報171.3元。
【09:20】恒生指數高開229點
恒生指數高開229點，開報24689點。國指升58點，報9994點。內銀升勢未止，建行（0939）升1.4%、招行（3968）升0.7%、農行（1288）升0.7%。
港銀表現造好，滙豐（0005）升1.2%，開報33.2元。中銀香港（2388）升1.6%，恒生（0011）升1.1%。另外，新地（0016）升1%，長實（1113）升近2%。