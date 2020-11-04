台積電大規模招募人才　佈局美國5nm晶片工廠

財經快訊
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據台灣《經濟日報》報道，台積電近期在線上求職平台領英（LinKedIn）發出數十項招聘信息，工作地點位於美國亞利桑那州鳳凰城。招聘職位包括3D IC封裝研發工程師、製造主管及廠務機電工程師等等。

外界認為，台積電大規模召募在美工作的人才，主要是為美國12寸新廠建設與量產預作準備。台積電證實了其在LinKedIn招聘的相關計劃，但並未透露美國新廠相關細節與進度。

台積電成立於1987年，是全球最大的晶圓代工半導體制造廠。（Reuters）

台積電全球事務副經理克里夫蘭（Peter Clevelan）10月曾發文透露，與亞利桑那州州長以及鳳凰城市長就設置5納米先進晶圓廠進行討論，包括市、州及聯邦官員對該廠設置與台積電步調一致。

今年5月台積電宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其承諾支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠。這座新廠月產能2萬片，成為台積電在美國的第二個生產基地。據規劃，美國新廠投資金額約120億美元。

該新廠預定2021年動工，2024年開始量產5納米制程，並將直接創造逾1,600個高科技專業工作機會。臺積電成立於1987年，是全球最大的晶圓代工半導體制造廠，客戶包括蘋果、高通等。

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