靜候美大選結果　港股半日反覆收跌6點　阿里瀉逾6%｜持續更新

美國大選期間，隔晚美股造好，三大指數升約2%，道指曾飆715點，收市升554點，收報27480點。標指升58點，收報3369點。納指升202點，收報11160點。惟市場最大焦點，落在螞蟻集團暫緩A+H股上市，關注阿里、騰訊、港交所表現。

【12:10】港股表現反覆 阿里插近6% 吉利再飆近半成

港股表現反覆，美股期貨則走高。恒指半日收報24933點，微跌6點；國指升19點，收報10090點；科指升6點，收報7721點。總成交金額956億元。

受到螞蟻A+H股暫緩上市影響，阿里巴巴曾低見272元，創30日低，收報279.8元，挫6.67%，而騰訊﹙0700﹚午市收報587.5元或挫1.76%；港交所（0388）同樣下挫2.49%，收報368.6元。

美團（3690）逆市微升3.38%，午市收報306元。小米（1810）同樣造好，收報最高22.95元，或升3.38%。

市場續憧憬國策谷新能源車，汽車股早段續熱炒。吉利（00175）飆4.08%，收報19.86元；比亞迪（01211）曾見176.9元，其後回落至169.3元，跌0.59%。

【10:35】恒指倒跌68點

港股早段反覆，現又再跌過，恒指最新報24870點，跌68點或0.28%；國指報10065點，跌5點或0.06%；科指報7681點，報33點或0.43%。大市成交614億元。

阿里﹙9988﹚維持跌勢，挫7%，報278.6元。

吉利汽車﹙0175﹚續飆，現升5.6%，報20.15元。

【10:02】恒指倒升過百點

港股倒升，漲約百點。恒指現升103點或0.42%，報25043點；國指升48點或0.48%，報10119點；科指跌15點或0.2%，報7698點。大市成交405億元。

螞蟻﹙6699﹚擱置上市，阿里巴巴挫7.07%，最新報278.6元；港交所﹙0388﹚挫3.22%，報365.8元；騰訊控股﹙0700﹚跌1.76%。

另一邊廂，吉利再升3.69%，報19.78元，直逼20元大關；滙控﹙0005﹚升2.2%，報34.55元；瑞聲﹙2018﹚升2.12%，報43.25元。

【09:20】恒生指數低開149點

恒生指數低開149點，開報24790點。國指跌57點，開報10014點。螞蟻集團﹙6688﹚煞停上市，累阿里（9988）跌9.3%，開報272元。

騰訊（0700）原料受惠螞蟻上市，金融科技業務可重估，開市跌4%，開報574元。港交所（0388）失去大型新股，同跌約4%，開報363元。

中國對金融科技監管加強，傳統內銀向上，建行（0939）升近2%，報5.75元；工行（1398）升1.5%，開報4.67元。