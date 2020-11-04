民主黨候選人拜登反超前　道指急升550點　中資電動車股大升

美國總統選舉正在點票，其中民主黨候選人拜登已建立優勢，促使美股升勢持續擴大。
【23:52】道指升幅擴大
華爾街股市升幅擴大，道指升556點，報28036.76點，升幅2.03%；納指升3.66%或407.92點，報11568.49點；標普500指數報3460.12點，升90.96點或2.7%。
【22:59】道指曾升300點
美國股市升勢持續擴大，道指升294點，最新報27774點，標普指數最新報3424點，升55點，納指升282點，報11442點。
【22:48】中資電動車股漲
小鵬汽車（XPEV）、理想汽車（LI）、蔚來（NIO）分別漲逾4%至8%。
電商股拼多多（PDD）連續兩日大幅走高，今日升近一成創新高，高見107.98美元。
【22:33】美國三大指數早段上揚
美國總統選舉正在進行點票，民主黨候選人拜登建立優勢，道指開市升256點，最新報27736點，標普指數最新報3427點，升58點，納指最新報11482點，升321點。
【22:12】道指期貨升逾百點
隨著民主黨候選人拜登開始建立，美國三大指數期貨升勢持續，道指期貨最新報27480點，升104點，標普期貨最新報3407點，升46點，納指期貨最新報11624點，升358點。
【20:26】美三大指數期貨上揚
美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報27459點，升83點，標普指數期貨最新報3400點，升39點，納指期貨升323點，最新報11589點。
歐洲股市升幅擴大，德國DAX指數最新報12168點，升79點，英國富時指數最新報5825點，升38點，法國CAC指數最新報4852點，升46點。
【18:05】納指期貨升280點
美國總統點票仍繼續進行中，美股期貨走勢再度出現變化，其中納指期貨升幅擴大至280點，報11546點，標普期貨最新報3374點，升12點，道指期貨跌64點，最近報27312點。
歐洲股市方面，德國股市最新報12109點，升20點，英國富時指數最新報5802點，升15點，法國CAC指數最新報4830點，升24點。