恒指升逾600點　舜宇飆8%冠藍籌　科指首穿8000點大關｜持續更新

據美國大選最新點票，民主黨候選人拜登距勝選僅一步之遙。美股三大指數全面向上，道指曾升821點，收市報27847點，上升367點。標指收市報3443點，上升74點。市場資金回歸科技股，納指大幅高收3.9%，報11590點，上升430點，其中Facebook急升逾8%，Alphabet及亞馬遜升6%以上。
【11:25】藥明巨諾飆13%
半新股藥明巨諾（2126）飆12.6%，報23.65元，最高曾見24元，成交額1.71億元。同系的藥明生物（2269）升近4%，報230.6元，成交額3.15億元，挑戰233元歷史高位。
【10:24】科指首穿8000點
恒指升幅稍回，現報25363點，升477點或1.92%；國指升207點或2.05%，報10306點；科指升308點或3.98%，報8067點，首次升穿8000點大關。大市成交額566億元。
舜宇光學科技﹙2382﹚升8%，高見148.1元，表現冠藍籌。
【09:40】滬深股市升約1%
上證指數初段報3306點，上升29點。深證成份指數報13822點，上升162點。創業板指數報2780點，上升30點。
【09:37】科技股全線升
騰訊（0700）逼620元關，高見619.5元；美團（3690）破頂見334.6元。比亞迪（1211）隨中資電動車股升，曾升約7%，高見185元。
SaaS股向上，金山軟件（3888）升逾8%，金蝶（0268）升逾4%，明源雲（0909）升3%。
【09:20】恒生指數高開614點
恒生指數高開614點，開報25500元。國指升282點，開報10381點。騰訊（0700）高開3.65%，站上610元。阿里（9988）彈3%，報285.6元。美團（3690）及京東（9618）升5及6%，齊齊破頂。
金融股亦全線做好，中國平安（2318）升1.6%，建行（0939）升2.8%，恒生銀行（0011 )升2.4％。
另外，長和﹙0001﹚擬出售歐洲電訊基建資產，涉100億歐元，股價隨大市造好，漲6.39%，報51.6元。
而利亞零售﹙0831﹚擬近28億元出售OK便利店業務，兼豪派特息，開報4.7元，升14.91%。