中國商務部：「十三五」時期中國吸收外資　創造四大成就

今日 （5日）在第三屆中國國際進口博覽會上，中國商務部外資局和商務部投資促進事務局聯合主辦了外商投資專題發佈會。

《中國證券網》報道，中國商務部外國投資管理司司長宗長青在會上表示，「十三五」時期，中國全面深化改革取得重大成果，對外開放持續擴大，決勝全面建成小康社會取得決定性成就。從吸收外資情況來看，「十三五」時期發展成就主要體現在以下四個方面：

第三屆中國國際進口博覽會開幕式周三（4日）晚上於上海舉行開幕式。（中新社）

吸收外資規模總體保持平穩增長

2016至19年吸收外資總量達5,496億元（美元‧下同），每年平均增長1%，2017至19年連續三年位居全球第二大引資國家。初步預計「十三五」時期引資總規模達6,900億元左右，年均引資規模較「十二五」時期增加超過100億元。

佔全球跨國直接投資比重明顯提升

近年來，全球跨國直接投資總量呈現總體下降態勢，2016-18年連續三年下滑，2019年全球FDI總量僅相當於2015年的4分之3，聯合國貿發會議預計2020年還將繼續下降30%至40%。在跨境資本流動大幅收縮的國際背景下，中國吸收外資佔全球FDI比重由2015年的6.6%提升至2019年的9.2%，2020年有望繼續穩中趨升。

吸收外資結構進一步優化

2016至19年，服務業吸收外資3,956億元，年均增長2.2%，佔比由2015年的69.8%提升至2019年的73.1%；「十三五」時期前四年平均佔比較「十二五」時期提高了9.3個百分點。高技術產業吸引外資達1,290億元，年均增長23.9%，佔中國吸收外資比重由2015年的12.2%提升至2019年的27.7%；「十三五」時期前四年平均佔比較「十二五」時期提高了11.6個百分點。其中，高技術服務業年均增長37.3%，佔中國吸收外資比重由2015年的5.3%大幅提高至2019年的18.2%。

外資對中國經濟社會發展貢獻突出

2016至19年，外商投資企業出口總量達3.9萬億元，佔全國比重為41.7%，進口總量達3.4萬億元，佔全國比重為44.8%；繳納税收總額11.4萬億元人民幣，佔全國税收比重達19.3%；拉動城鎮就業4,000萬人左右。外商投資企業數量不到全國各類企業總數的3%，創造了中國五分二的對外貿易，六分一的税收收入和近十分一的城鎮就業，為中國開放型經濟發展和全面建成小康社會發揮著不可替代的重要作用。