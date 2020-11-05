《路透》：中國「十四五」經濟增長目標　或定於5%左右

10月底閉幕的中共十九屆五中全會，並沒有提及中國國內生產總值（GDP）增長目標。《路透》引述多位消息人士透露，中國高層接近敲定未來五年經濟增長目標約為5%，處於先前考慮範圍的低端。

十九屆五中全會召開後，三位參與內部討論的消息人士透露，中國當局擬制定更具彈性的增長目標，以防新冠肺炎疫情及中美衝突帶來的外來風險。消息人士又指出，政府仍在草擬「十四五」（2021年至2025年）的經濟社會發展目標，尚未做出任何決定。

新冠肺炎疫情給中國經濟帶來不確定性。 （Reuters）

一位政策消息人士指出，這些目標應體現在數字上，將設定一個GDP增長目標，可能是5%左右。另一位消息人士表態稱，由於面臨將來的不確定性較大，因此需要設定一個更靈活的目標。

2021年初的全國人大會議將通過十四五規劃，屆時料將宣布中國國內GDP增長目標。

11月3日，中國國家主席習近平表示，中國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展，到「十四五」末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一倍，是完全有可能的。

內地媒體《第一財經》報道中提到，中國若要在2035年成為中等發達國家，按照靜態辦法來計算的話，只要達到相當於2020年23,000美元的人均GDP就可以被認為是進入中等發達國家的行列。計算結果是在未來15年，中國人均GDP年均實際增長應該在5.4%；按動態辦法計算，中國實際人均GDP需要每年增長6.4%才能在2035年成為中等收入國家，需要5.4%至6.4%的實際GDP增速才能成為中等收入國家。