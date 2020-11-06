科指低收　阿里續瀉逾4%　銀行股上揚

隔晚道指四連升，港股昨日﹙5日﹚飆升逾800點或3.25%，收報25695點，重上牛熊線之上。投資者關注能否再下一城。

【16:28】港股升17點 恒生科指低收

恒指收市報25712點，升17點，國指收市報10497點，升18點，恒生科技收市報8152點，跌29點。

科技股走勢各異，騰訊（0700）曾創新高，收市報614.5元，跌1.7%，美團（3690）跌0.9%，收市報326.8元，小米（1810）創1個月新高，收市報25.1元，升3.5%， 阿里（9988）跌4.3%，收市報282元。

地產股及收租股續上揚，領展（0823）升2.1%，收市報62.7元，新地（0016）升2%，收市報103.9元，九倉置業（1997）收市報34.25元，升1.3%。

銀行股方面，滙豐（0005）收市報34.7元，升1.6%，渣打（2888）收市報37.85元，升3.8%，恒生（0011）升0.7%，收市報125.6元。

中資電訊股方面，聯通（0762）升0.8%，收市報5.12元，中移動（0941）收市報50.75元，升1.6%。

15:35】內地股市低收 創業板腳軟

內地股市低收，上證收市報3312點，跌7點，深成收市報13838點，跌55點，滬深300收市報4885，升不足1點，創業板收市報2733點，跌54點。

亞太區股市方面，日股升219點，收市報24325點，澳洲ASX 200指數收市報6190點，升50點，台灣加權指數收市報12973點，升54點，韓國KOSPI指數收市報2416點，升2點。

【13:56】體育用品股上揚

安踏體育（2020）晉身成為紅底股，曾高見102元，最新報100.5元，升3.9%。其他體育用品股方面，李寧（2331）亦創新高，升2.1%，最新報44.1元，特步（1368）升1.8%，最新報2.8元，361度（1361）升1.1%，最新報0.94元，中國動向（3818）升1.1%，最新報0.89元。

【12:15】恒指中午跌46點

恒指中午收市報25649.5點，跌46.4點或0.18%；國指收報10447.2點，跌31.6點或0.3%；科指收市報8070.48點，跌111.14點或1.358%。大市成交金額為953.550億元。

東風集團（0489）報7.04元，升逾17.3%，表現亮麗。不過，吉利汽車﹙0175﹚則大跌3.97%，報20.55元，成表現最差藍籌股。

比亞迪股份﹙1211﹚呈高位派貨格局，上午盤中再破頂，高見210元，惟之後急速回軟，收報189元，瀉4.2%。

長和（0001）跌2.56%、藥明生物﹙2269﹚、石藥集團﹙1093﹚皆跌逾2%。

科技股方面，阿里巴巴（9988）收報284元，續跌近4%；騰訊控股（0700）報610.5元，跌2.32%。

另一邊廂，滙豐（0005）報34.9元，逆市升近2.2%，是表現最佳藍籌股。

【10:02】東風飆16%

汽車股續炒，其中東風集團﹙0489﹚裂口高開逾一成，現升16.2%，報6.97元。

恒指現升48點，報25744點。

【09:42】恒指低開23點

港股早段偏軟，恒指報25672點，跌23點或0.09%；國指報10453點，跌25點或0.24%；科指跌72點或0.88%。大市成交213億元。

阿里巴巴瀉4%，報282.8元，成表垷最佳藍籌股。

其他見紅股份，普遍跌不足1%，包括碧桂園﹙2007﹚跌0.91%、長和﹙0001﹚跌0.75%、滙豐﹙0005﹚跌0.73%。

金沙中國﹙1928﹚大升3.4%，成表現最佳藍籌股。

【09:25】恒指高開54點

恒指開報25750點，升54點或0.21%。

阿里巴巴﹙9988﹚低開4%，報282.8點，財報顯示第二財季活躍移動用戶略低於預期。騰訊控股﹙0700﹚高開2%，報626.5元，續破頂。