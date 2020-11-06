百達資產管理預料拜登若當選總統　美國貿易政策對華抗衡減少

瑞士百達資產管理11月6日稱，美國大選結果尚待官方確認，民主黨候選人拜登（Joe Biden）有機會以些微優勢贏得總統職位；該行預計拜登上場後美國的貿易政策不會有重大改變，但會減少與中國的抗衡態度。

《路透》報道，百達首席策略師Luca Paolini在其評論中指出，如果拜登當選，不預計他會對貿易政策做出重大改變，但肯定會採取多邊態度，同時，美國將重新建立國際關係，與國際機構關係趨向正常化，與中國的抗衡態度也會減少。

對於美國可能因民主黨未能贏得參議院多數議席而出現的政治僵局，Paolini稱，對於風險較高的資產類別來說，拜登入主白宮加上一個分裂的國會，是中期而言最好的結果，美國現任總統特朗普（Donald Trump）之前實施的企業減税政策得以保持不變，同時又會有足夠規模但非過度的財政刺激措施。

「更重要的是，如果拜登當選，政策應該不會那麼反覆，股票的風險溢價因此可能降低。」他並說。

他認為，拜登政府，就國際關係上預計會採取較傳統的做法，因此有助支持新興市場資產。該行對新興市場資產維持「增持」評級。

美國下一任總統到底是誰可能仍不確定，但在大選日過去兩天後，投資者又回到了「買進一切」模式：認為共和黨將繼續控制參議院，而且監管改革也將有限。

Paolini認為，拜登加推的財政措施，可能只會達到1.5萬億美元左右，而並非早前市場預計，如果民主黨大獲全勝下可能推出的2.2萬億美元。這意味着，如果確診個案持續上升，美聯儲可能不得不進一步放鬆貨幣政策。

此外，拜登之前提出將企業税從21%提高到28%的建議，甚至有機會可能完全擱置。這有助支持美國企業盈利。