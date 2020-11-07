中國10月份出按年升11.4%　連續兩個月錄增長

中國海關總署公布，以美元計10月出口按年增長11.4%，遠高於預期的9.3%，並創2019年3月以來最高增速；進口按年增長4.7%，低於市場預期，亦遠低於9月增長13.2%，但已是連續第2個月錄得增長。
另外，按人民幣計價，10月出口按年增長7.6%；進口增0.9%；貿易順差4017.5億元人民幣，增加34.9%。
至於今年首十個月，按美元計中國進出口總值3.71萬億美元，按年下降0.8%。其中，出口按年增長0.5%；進口按年跌2.3%；貿易順差3845億美元，增加14.2%。
對東盟、歐盟、美國、日本和韓國等前5大貿易伙伴進出口均增長。
前10個月，東盟為中國第一大貿易伙伴，中國與東盟貿易總值3.79萬億元，增長7%，佔中國外貿總值的14.6%。其中，對東盟出口2.11萬億元，增長7.3%；自東盟進口1.68萬億元，增長6.6%；對東盟貿易順差4279.2億元，增加10.1%。
進出口貿易在中國經濟中的佔比較大。（視覺中國）
前10個月，歐盟為中國第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值為3.62萬億元，增長3.5%，佔中國外貿總值的13.9%。其中，對歐盟出口2.19萬億元，增長5.8%；自歐盟進口1.43萬億元，增長0.3%；對歐盟貿易順差7645.7億元，增加17.9%。
前10個月，美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值為3.2萬億元，增長3.9%，佔中國外貿總值的12.3%。其中，對美國出口2.48萬億元，增長3.6%；自美國進口7,256.5億元，增長5.2%；對美貿易順差1.75萬億元，增加3%。
前10個月，日本為中國第四大貿易伙伴，中日貿易總值為1.8萬億元，增長1.5%，佔中國外貿總值的6.9%。其中，對日本出口8,091.7億元，與2019年同期基本持平；自日本進口9,867億元，增長2.7%；對日貿易逆差1,775.3億元，增加17.1%。
前10個月，韓國為中國第五大貿易伙伴，中韓貿易總值為1.62萬億元，增長0.8%，佔中國外貿總值的6.2%。其中，對韓國出口6,342.6億元，增長1.4%；自韓國進口9,874.4億元，增長0.4%；對韓貿易逆差3,531.8億元，減少1.3%。