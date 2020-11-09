科技股上揚　騰訊美團京東齊破頂　阿里反彈｜持續更新

雖然美國大選未有最終結果，但民主黨候選人拜登已率先宣布勝出，憧憬中美關係緩和，市場料關注晶片股、製造業及出口敏感股，今早納指期貨升逾2%，道指期貨漲逾300點。另外，本周四及周五分別有騰訊（0700）公布業績和恒指季檢，關注美團（3690）能否染藍。

【10:50】5G概念股續升 中興創新高近9%

中興（0763）創30天新高見23元，現報22.95元，或升9.03%；中國鐵塔（0788）現報1.39元，或升近3%；京信通信（2342）現報2.77元，升近3%。

【10:27】科技股上揚

阿里（9988）股價今早反彈，最新報290.8元，升3.1%，騰訊（0700）今早再破頂，最新報627元，升2%，美團（3690）亦同樣創下新高，最新報332.8元，升1.8%，小米（1810）升4.4%，最新報26.2元，網易（9999）最新報143.5元，升1.4%，京東（9618）破頂，最新報362.2元，升1.1%。

【10:10】恒大終止與深深房重組 無礙今早股價上揚

恒大（3333）宣布終止與深深房重組計劃，惟今早股價未見受影響，最新報16.82元，升2.1%。其他內房股方面，世茂（0813）跌1.3%，最新報30.1元，潤地（1109）升0.7%。

【10:06】內地股市上揚 深成企穩14000點

內地股市早段上揚，上證最新報3349點，升37點，深成最新報14031點，升192點，滬深300最新報4944點，升58點，創業板最新報2778點，升45點。

【10:03】亞太區股市普遍上揚

美國民主黨總統候選人拜登已發出勝利宣言，今早亞太區股市普遍上揚，日股最新報24816點，升490點，澳洲ASX 200指數最新報6294點，升104點，台灣加權指數最新報13133點，升160點，韓國KOSPI指數最新報2448點，升31點。

【09:20】恒生指數高開444點

大選不確定性過去，港股市底轉好，恒指高開444點，開報26157點，繼7月以來重上26000點關。國指升188點，報10686點。騰訊（0700）高開2.6%，開報630.5元。阿里（9988）及美團（3690）升3.3%及2.1%。

友邦（1299）績後升3%，開報82.9元。港交所（0388）升2%，開報389元。