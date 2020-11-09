疫市請千人拓大灣區　聘400名MT要求好簡單｜財經加零一

華潤集團零售業務在港發展日益迅速，其中透過收購加快業務發展為其主要策略。近年華潤集團先後成功收購咖啡連鎖店Pacific Coffee，以及主打日式產品的超市City'Super股權。公司在疫境下收購City'Super股權外，亦計劃在港增聘逾千人。那麼集團未來在香港零售發展有何布局？未來又如何把握機遇及善用既有優勢，進一步在大灣區發展？今集財經加零一有華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然，分享華潤集團的未來發展策略。請於下午5時準時收看。

在談及華潤集團計劃在增聘1,000人，當中400人屬管理實習生（MT）。華潤集團李浩然指出，集團沒有傾向哪一方面的學科畢業生，各方面都需要，而且要求十分簡單，只要在2019年至2021年畢業的年青人都有資格申請集團的MT計劃。

李浩然坦言，與大灣區相關的職位相當受歡迎；而有意者要了解及認識應聘職位的職責，讓人覺得日後的工作可以付託。

另外提到收購City'super的部署，他認為收購City'super有助可接觸更多消費者，並通過收購獲得更多採購渠道，不同產品的經銷商之關係，對集團不僅在香港，並且是大灣區及整體內地市場十分重要。

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