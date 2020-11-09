騰訊金融學院成立顧問委員會　陳智思鄭慕智等人任榮譽顧問

騰訊（0700）旗下騰訊金融學院（香港）宣布成立顧問委員會，由來自多個政府部門﹑學術界﹑金融科技界的行業領由，以及專家組成，旨在就粵港澳大灣區的金融科技發展趨勢，及人才培育等重要議題發展提供專業意見，推動整個金融科技生態系統在大灣區內長遠發展。

騰訊金融學院（香港）顧問委員會成員包括騰訊副總裁﹑富融銀行董事長賴智明，他亦是學院院長。榮譽顧問分別為行政會議非官守成員召集人陳智思﹑胡百全律師事務所顧問律師鄭慕智﹑香港科技大學校長史維﹑澳門大學校長宋永華﹑大學教育資助委員會主席唐家成﹑香港科技園公司董事局主席查毅超﹑香港數數碼港董事局主席林家禮﹑執業大律師﹑前個人資料私隱專員黃繼兒。

顧問則有4人，分別為香港銀行學會行政總裁梁嘉麗﹑香港銀行同業結算行政總裁鄧月容，銀迅控股董事長﹑大灣區金融科技促進總會創辦人莊紫祥，首席信息安全總監﹑香港浸會大學客席教授（網絡安全及私隱）劉偉經。

管理團隊方面，分別為騰訊港澳及跨境金管事務高級總監李子樹﹑騰訊港澳及跨境金管事務總監周頌琪﹑騰訊VB創新產品部政策與合作經理鄭琇綾。

推動金融科技持續創新及發展

騰訊金融學院（香港）院長賴智明表示，自成立以來，騰訊金融學院（香港）其中一個主要目標是滿足大灣區金融業的長期發展需求。學院感到十分榮幸，能夠邀請來自不同相關領域的知名人士、行業領袖和專家組成顧問委員會，與騰訊金融學院（香港）共同推動金融科技的持續創新及發展。

鄭慕智則表示，作為騰訊金融學院（香港）顧問委員會的一員，期待與騰訊金融學院（香港）一同探索及產生協同效應。顧問委員會將融匯在不同領域上的經驗、見解和專業知識，進一步推動金融科技的健康發展，並為大灣區的全球經濟發展作出更大的貢獻。