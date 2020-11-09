領展﹕無放慢收購步伐　政府放寬限聚料商戶意有改善

領展房產基金（0823）近年物色在中港以外的項目外，亦將眼光擴闊至澳洲及英國。領展主席兼獨立非執行董事聶雅倫指出，在物色合適收購的項目時，不會指定在某一個地區或城市，會著重於當地在稅務等條件屬正面，會繼續留意在中港兩地項目。同時強調在疫情下，領展並無放慢收購步伐，惟在進行評估時會更審慎。

目前領展旗下物業組合，已有辦公室物業。該房地產信託基金希望可以將資產組合內，加入住宅物業元素。聶雅倫指出過往有個別綜合發展項目，公司只能觸及商場或辦公室部份，因此調整投資範疇，讓公司可以完整地參與綜合發展項目。不過他明言領展是不會觸及純地產項目。

在現財年度上半年，領展在本港的零售物業續租租金按年下跌。執行董事兼行政總裁王國龍指出，與新冠肺炎疫情衝擊下，部份商戶如中式酒樓及教育機構受限聚措施衝擊較大，為確保旗下零售物業處於高出租率，所以續租租金受到影響。隨著政府放寬限聚措施，如食肆入座率由50%提高至75%，相信商戶生意會有改善。他又預期當經濟有改善，對商戶信心及生意帶來正面影響，料對未來租金有支持。

新冠肺炎疫情對零售帶來明顯衝擊，為減輕商戶負責，領展推出總值6億元的同舟計劃。王國龍指出除了寬免管理層外，不會向所有商戶提供一刀切支授措施，亦無意再增加同舟計劃規模。



其後領展發言人補充，指出﹕「在今年較早前公布的「商戶同舟計劃」下，我們為商戶提供一系列的的紓困措施，同時，我們在新租約也下調了租金。所有這些措施所涉及的數額，已遠遠超出了「商戶同舟計劃」已公布的金額。我們執行這些措施旨在確保為商戶可持續經營，保護我們資產組合的生產力。」

不會作損害員工士氣行動

領展自2005年上市以來，可分派收益及每基金單位分派增有增加。除透過調整手頭物業組合外，亦不時對旗下物業進行資產提升。聶雅倫指出受疫情影響，資產提升計劃項目回報率不及以往，惟仍屬正回報。王國龍則指出，過往有部份項目尚進行資產提供計劃，單靠調整租金已有不俗回報。

被問及香港零售市場前景時，王國龍指出其本人一向時持樂觀態度，相信未來商戶生意可以有進一步改善。至於會否進行裁員或減薪，則指出旗下員工在疫情期間相當努力，無意作出損害員工士氣的行動。