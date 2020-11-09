私人財富管理公會：料未來5年行業AUM維持5至10%升幅

私人財富管理公會（PWMA）和畢威馬中國發表報告，預計未來5年行業管理資產總值維持年複合增長率5至10%。其中，公司業務發展將會面向中國內地、家族辦公室和年輕一代，被視為是主要的增長動力。

根據調查，71%受訪者表示內地擁有最大的增長機遇，較去年上升4個百分點，其中大灣區乃主要的推動力。目前，平均有40%的AUM來自內地，並預期有關比例將於2025年增至54%，意味內地市場對香港私人財富管理行業的重要性日益上升。

調查指出，受訪者認為「吸引家族辦公室」（11%）及「以年輕一代為目標」（6%）乃其他重要的推動因素；而73%的受訪會員公司則相信家族辦公室是越趨重要的業務來源。

新冠肺炎正改變工作模式，並很可能徹底改變眾多企業的營運模式。多間私人財富管理機構已於短時間內加強對基礎設施的支援，讓面向客戶的員工能更有效與客戶進行遙距溝通。調查顯示，98%受訪客戶認為行業在疫情期間表現達到，甚至超越他們的期望。在疫情衍生的新常態下，私人財富管理公司將需繼續改變與客戶的互動模式及重整工作安排。

疫情影響私人財管投資策略

對於疫情下對私人財富管理公司運營的影響，畢馬威中國香港銀行與資本市場部主管Paul McSheaffrey表示，新冠疫情對私人財富管理公司的運營模式以及投資策略會產生長期影響，公司應改變業務和運營模式，調整員工配備工具和技術，以便有效地服務於客戶，這將會為他們取得長期良好的奠定基礎。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，對於市埸低息環境下應保持審慎樂觀態度，她表示亞洲區疫情較穩定，現時市場現金流動量高投資者正等待時機投資，並建議投資者應平均分怖資產分散投資較佳。