輝瑞疫苗有效道指飆近1600點　疫情受惠股Zoom挫18%｜持續更新

美國大選拜登宣布勝選，雖然特朗普明言不接受美國大選結果，並將發起訴訟，但新冠肺炎疫苗似有曙光，帶動美股期貨急升，道指期貨曾見29995點，升1791點！

【22:53】日圓走強

日圓兌美元匯價升至105.355日圓，為10月21日以來高位。

【22:53】美股航空股普遍抽升

美股航空股普漲，聯合航空升18.48%；西南航空漲17.22%；達美航空漲13.3%；捷藍航空漲超27.42%。

【22:33】道指高開1589點

道指開市升1589點或5.61%，高見29913點；納指開市升149點或1.25%，高見12044點；標指升127點或3.63%，高見3636點。

輝瑞漲逾14%，而BioNTech大漲逾24%。另一邊廂，「宅經濟」逆市大瀉，Zoom瀉17.89%，報410.63美元；亞馬遜挫4.24%，報3,170.85美元；Facebook挫1.36%，報289.41美元。

港股夜市期貨持續造好，截至晚上約10時31分，期指夜市升807點或3.1%，高水825點，報26841點，暫錄得成交32,326張。

【21:45】道指期貨曾見29995點

道指期貨升幅擴大，曾見為29995點，創歷來新高，升1791點，升6.35%。現報29934點，升1730點。

【21:30】夜期抽升逾600點

夜市期貨造好，截至晚上約9時30分，期指夜市升627點或2.41%，高水645點，報26661點，暫錄得成交24855張。

【21:27】現貨金失守1900美元關

疫苗有曙光，金價下挫，現貨黃金跌破1900美元，最新報1890美元，挫3.09%。

【21:20】道指期貨升幅擴大

美股期貨大幅抽升，其中道指期貨升幅擴大，曾見為29802點，創歷來新高，升1598點，升5.66%。

【20:50】Zoom瀉16.2%

美股大型科技股盤前普遍下跌，Zoom大跌16.2%，奈飛跌5.7%，亞馬遜跌4.1%，Paypal、Facebook跌超3%，微軟、Salesforce、英偉達跌近2%。

美國航空盤前升23.3%。

【20:26】歐股紛紛上揚

歐洲股市紛紛上揚，德國DAX指數升逾6%，法國CAC指數升逾7%，西班牙IBEX指數飆9.4%，意大利富時MIB指數6.1%。

富時羅素2000指數更升至熔斷。

【20:07】疫苗有望產生 美股期貨爆升

據輝瑞及BioNTech指出，旗下疫苗在大規模試驗中，有效比率高達90%以上。BioNtech管理層更指出，有信心疫苗效力至少有1年，縱使目前仍未確定。輝瑞管理層則指出，疫苗研究會在月底前完成。

受有關消息刺激，美股期貨大幅抽升，其中道指期貨曾高見29748點，創歷來新高，升1,256點，最新報29460點；標普500指數期貨升114點，最新報3615點；納指期貨升174點，最新報12251點。

輝瑞制藥盤前亦漲14.56%，現報41.7美元。

與此同時，歐洲股市全面上揚，德國股市升553點，報13033點，英國富時指數最新報6154點，升244點，法國CAC指數最新報5223點，升262點。

另一邊廂，油價急升8%，重上每桶40美元。